Què li passa a una bossa de patates quan la pressió atmosfèrica baixa?

Quan divendres vam arribar a la redacció amb una bossa de patates fregides i vam demanar als companys de vídeos que hi posessin una càmera tot el cap de setmana, més d'un va pensar que ens havíem begut l'enteniment. La previsió del temps marcava una baixada intensa i sobtada de la pressió atmosfèrica, motiu pel qual se'ns va ocórrer fer un 'time-lapse' per veure com reaccionava la bossa a aquest canvi.

Què ha passat? La pressió atmosfèrica no és altra cosa que el pes de la columna d'aire que arrosseguem cada dia, el pes de l'atmosfera sobre els nostres caps. La baixada sobtada de més de 20 hPa de la pressió en poques hores va produir un contrast entre l'aire de fora la bossa i el de dins, hermèticament precintat. L'aire de fora de la bossa es va fer menys dens, i en canvi el de dins conservava les condicions de quan va ser precintat. D'aquesta manera l'aire de dins va tendir a expandir-se lleugerament, no de forma brusca, però sí suficient per observar el canvi en un 'time-lapse' d'una foto per minut.

El procés d'inflat és clar, la bossa fins i tot sembla que s'enlairi. Efectivament l'aire de dins de la bossa es va expandir per intentar omplir l'espai que deixava aquest aire menys dens. La pujada posterior de la pressió va ser gairebé igual de brusca que la baixada, però no va tenir un efecte tan clar sobre la bossa.

Un efecte similar i molt més evident el podeu comprovar si pugeu a una muntanya: a mesura que us eleveu el pes de la columna d'aire sobre els vostres caps serà cada cop menor, i la bossa de patates que porteu amb vosaltres reaccionarà inflant-se.