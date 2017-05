S'espera una temporada d'huracans més activa del normal

Com cada any, l'agència nord-americana NOAA ha tret a la llum el seu pronòstic per a la temporada d'huracans a l'Atlàntic, que comença l'1 de juny i s'allarga fins al 30 de novembre. Tot sembla indicar que aquest 2017 podria ser un any més actiu del normal. Segons els models meteorològics, aquesta possibilitat té una probabilitat de complir-se del 45%, mentre que hi ha un 35% de probabilitat que sigui normal i només un 20% que sigui menys activa de l'habitual.

Es calcula que hi podria haver entre 11 i 17 ciclons tropicals a l'Atlàntic, entre els quals de cinc a nou serien huracans (vent de més de 119 km/h). D'aquests huracans, la NOAA pronostica que entre dos i quatre podrien ser potents (de categoria 3, 4 o 5 en l' escala de Saffir-Simpson, vent de més de 178 km/h).

A banda, també s'han fet públics els noms amb què es batejaran aquests ciclons tropicals. El primer que es formi es dirà Arlene, seguit de Bret, Cindy, Don, Emily, Franklin i Gert. La llista de noms arriba fins a la lletra ve doble. Què passaria si a la llista hi hagués més ciclons tropicals que noms? Doncs que rebrien el nom de les lletres de l'alfabet grec: Alfa, Beta, Gamma, etc. No és un fet habitual, però ha passat alguna vegada. Per exemple, l'any 2005, quan hi va haver l'huracà Vince que va afectar Andalusia, ja com a tempesta tropical, es van acabar els noms de la llista i es va arribar a la Zeta, la sisena lletra de l'alfabet grec.

La NOAA també ha fet el pronòstic per al Pacífic central i oriental. Amb un 80% de probabilitat, també s'espera una temporada normal o més activa del normal. De fet, es parla d'un 70% de probabilitat que hi hagi entre 14 i 20 ciclons tropicals en aquesta zona del planeta, dels quals n'hi hauria entre 6 i 11 que serien huracans i entre 3 i 7 huracans potents al Pacífic oriental. Al Pacífic central hi podria haver entre 5 i 8 ciclons tropicals, incloent-hi depressions tropicals, tempestes tropicals i huracans.