El sol de Setmana Santa crema tant com el de finals d'agost

Poques coses ens costen tant d'assimilar com el fet que l a capacitat que té el sol per cremar-nos la pell no depèn de la temperatura. Aquests dies ja és habitual veure pel carrer gent amb la cara ben vermella, i en molts casos no es tracta precisament de turistes despistats.

La intensitat amb què el sol ens crema la pell depèn de c om de vertical se situa per sobre de l'horitzó. El punt de més verticalitat s'assoleix el dia del solstici d'estiu, i per tant la setmana de Sant Joan és quan més perillós és exposar-se al sol sense protecció. El fet que tant les vacances com els mesos de més calor arribin sobretot al juliol i agost ens porta a la falsa sensació que és en ple estiu quan el sol crema més, però el cert és que tant abans com després del 21 de juny el sol incideix amb la mateixa intensitat sobre la nostra pell.

Avui, per exemple, al migdia el sol s'enfilarà fins al voltant d'uns 58º per sobre de l'horitzó a la nostra latitud, el 28 d'agost aquesta altitud serà pràcticament idèntica. El dia 21 de juny l'altitud del sol sobre l'horitzó superarà els 72º al migdia. Per què l'altitud del sol és decisiva en el fet que ens cremi la pell? Amb un simple experiment ho entendreu i ho podreu fer entendre. Agafeu una lot, abaixeu persianes i enfoqueu cap al terra. Des de la mateixa altitud, com més verticalment enfoqueu el terra, més petita i intensa serà la llum que farà la lot. En canvi, si l'aneu inclinant veureu que la taca es fa més grossa però més tènue. La mateixa llum es reparteix en més extensió, i per tant és menys potent en un punt concret.

Si a part d'exposar-vos al sol teniu previst fer el primer bany de la temporada, sapigueu que la temperatura del mar és una mica més alta del que sol ser-ho en aquesta època. A Barcelona les observacions periòdiques de Diego Lázaro revelen que la temperatura del mar ronda els 16º, un grau més de la mitjana dels últims 10 anys. A l'Estartit segons les observacions de Josep Pascual el mar està a uns 14º, també un grau per sobre de la mitjana, que en aquest cas és dels últims 40 anys. Segons observacions de satèl·lit al País Valencià i a les Balears la temperatura del mar supera ja els 17º.