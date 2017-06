Temps insegur durant el cap de setmana

Algunes comarques on ahir va ploure s'han llevat amb bancs de boira o de núvols baixos. Tan bon punt despunti el sol tendiran a desaparèixer i el cel quedarà força serè, com a la resta dels territoris. Ara bé, a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades a zones de muntanya, sobretot cap al Pirineu, el Prepirineu, la Catalunya central i els Ports que, durant la tarda, s'estendran i afectaran bona part del país. En canvi, al litoral i al prelitoral, a les Illes i a gran part del País Valencià és on hi haurà menys núvols.

De nou, reapareixeran els xàfecs i les tempestes a partir de migdia. Començaran a descarregar al Pirineu, al Prepirineu i als Ports, i amb el pas de les hores s'aniran desplaçant fins al nord de la Catalunya central. A banda, de cara al vespre arribaran alguns ruixats per l'oest, que poden acabar afectant la Franja i el nord del pla de Lleida. Tal com ja va passar ahir, aquests xàfecs poden anar acompanyats localment de calamarsa o de pedra menuda.

Els núvols de la tarda no seran cap impediment perquè la temperatura s'enfili una mica més que ahir. A bona part del país la màxima pujarà fins als 25 a 30ºC, si bé a punts de l'interior oscil·laran entre els 30 i els 35ºC.

Dissabte la inestabilitat anirà a més. Això vol dir que ja de bon matí hi haurà nuvolades i fins i tot s'escaparà algun ruixat dispers a les comarques de Lleida, de Tarragona i del nord de Castelló. Serà durant la tarda quan els xàfecs s'escamparan per l'interior del país, així com per la costa Daurada, la Catalunya nord i el nord del País Valencià. Seran localment forts i aniran acompanyats de tempesta, de calamarsa o pedra i fins i tot d'algun cop de vent fort. A la resta difícilment plourà. La temperatura serà una mica més baixa.

El dia més complicat del cap de setmana serà diumenge. S'anirà acostant un front per l'oest que ens portarà molts núvols durant tota la jornada i xàfecs i tempestes a qualsevol punt. Caldrà seguir amb atenció aquesta situació, ja que poden caure patacs d'aigua importants en poca estona. A banda, les tempestes podran anar acompanyades de pedra, sobretot a la meitat oest del país.

Acompanyant el front ens arribarà una massa d'aire més fred que farà baixar acusadament la temperatura, sobretot la màxima. La refrescada més important, però, la notarem durant la nit i la matinada de diumenge a dilluns.

De cara a dilluns el front s'allunyarà, però no acabarà de fer net del tot. L'entrada de la tramuntana i el mestral a partir de mig matí deixarà una jornada més assolellada i càlida als dos extrems del país. L'excepció la trobarem al sud de les comarques de Girona, al nord de les de Barcelona i al nord de les illes Balears, on es mantindrà l'ambient més fresc, amb nuvolades i alguns ruixats.