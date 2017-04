Xàfecs de tarda al nord del país

Avui serà el dia més insegur de tota la setmana Santa. Els xàfecs que ahir van arribar a deixar fins a 16 mm a Santa Magdalena (la Garrotxa) i 8 mm a Ripoll es repetiran i s'estendran a moltes zones del nord del país.



Al llarg del matí ens creuaran alguns núvols alts i mitjans poc importants, i els núvols baixos que encara són presents a la Val d'Aran tendiran a esvair-se. A partir de migdia creixeran nuvolades a bona part del Pirineu i el Prepirineu que durant la tarda deixaran xàfecs i algunes tempestes que, fins i tot, poden anar acompanyades de calamarsa. Les comarques on pot descarregar amb més força són el Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa, Osona i el Vallespir.



Amb el pas de les hores els núvols i els ruixats afectaran l'interior de les comarques de Girona i del nord de Barcelona i, al vespre, poden arribar a caure quatre gotes a punts de la costa, entre el Baix Empordà i el Baix Llobregat. A la resta, en canvi, de núvols n'hi haurà ben pocs i lluirà un bon sol.



A migdia la temperatura pot baixar una mica respecte a ahir, però continuarà fent calor. La majoria de valors es mouran entre 23 i 28 ºC, si bé a la vall de l'Ebre i a l'interior de València es poden fregar els 30 ºC.



Demà el temps serà molt més tranquil. Farà sol arreu, amb algunes pinzellades de núvols prims durant la tarda. Només creixerà alguna nuvolada al Pirineu oriental, així com a la serralada Transversal i al voltant del Montseny. Tot i això, no deixaran pluja. L'ambient es mantindrà molt suau durant les hores centrals del dia, tot i que de bon matí farà una mica més de fresca. La tramuntana es reforçarà al nord del cap de Creus, amb cops de més de 50 km/h, i això farà que hi hagi onades d'1 a 2 metres a aquesta zona de la costa Brava.



Dilluns, l'últim dia festiu, es mantindrà el sol i la bonança. No serà fins a mitjans de setmana que començarà a canviar el temps.