Els ametllers floreixen amb retard a les comarques de Ponent

L'hivern especialmentcàlid de l'any passat va fer florir els ametllers durant el mes de desembre en algunes comarques, fins i tot a tocar del Pirineu.

Cal recordar que l'ametller és un arbre que necessita acumular poques hores de fred - valors per sota d'aproximament 7ºC- per tal d'activar la floració. Aquest nombre es mou entre 100 i 400 hores en funció de la varietat. És per aquest motiu que és un dels primeres arbres que veiem florir cada any quan comencen a pujar una mica les temperatures, habitualment entre els mesos de gener i de febrer.

La floració enguany es va iniciar entre mitjans i finals de gener al litoral, força més tard que ara fa un any. L'ascens de les temperatures màximes dels darrers dies, combinat amb poques glaçades i l'allargament de les hores de sol, està fent estendre la floració cap al prelitoral i puntualment cap a sectors interiors.

Ametllers endarrerits a Ponent

Segons Sisco Esquerda, responsable de la fruita de secà de JARQ, els ametllers de les comarques de Ponent van aproximadament tres setmanes endarrerits respecte l'any passat. Les causes cal buscar-les, segons l'expert, en la presència de molts dies de boira persistent entre els mesos de novembre i desembre -acompanyada de temperatures compreses entre els -2 i 4ºC-, però també d'un gener fred marcat per una important onada d'aire fred.

Esquerda destaca que aquests dies "es veuen les primers flors, però de moment són testimonials". Destaca que les nits encara són fresques i és freqüent la boira. L'increment de les temperatures diürnes facilitarà que floreixin de forma generalitzada abans de finals de mes.

Pel que fa a d'altres fruiters, el tècnic destaca que també van endarrerits. Els albercoquers - arbres també primerencs- encara no han florit.

L'endarreriment dels fruiters farà minvar el perill de danys a causa de les glaçades, malgrat que destaca que "el risc zero no existeix". També recorda que els ametllers de secà van arribar a finals de campanya passada molt apurats a causa de la sequera i la calor extrema de l'estiu passat. Caldrà veure, per tant, amb quina força floreixen i en quina mesura prosperaran posteriorment els fruits.

Sisco Esquerda apunta, finalment, que el temps idoni d'ara en endavant per tal que la floració fos bona hauria de ser estable -sense glaçades ni baixes temperatures- i amb poca humitat. El vent també hauria de bufar feble per tal d'afavorir-ne la pol·linització dels insectes.