La boira persistent congela el pla de Lleida

Les dues seqüències de dies d'anticicló d'aquest mes de desembre estan provocant un final d'any molt fred i amb ben poques hores de sol a Lleida. Les imatges diàries del satèl·lit Terra mostren clarament com la boira dibuixa la forma gairebé exacta de la vall de l'Ebre, on el mantell de boira hi està encaixonat.

La imatge és concretament d'ahir dijous al migdia, dia en què les màximes es van quedar especialment curtes. A Cervera el valor de temperatura més alt del dia van ser -0,2º, cosa que vol dir que durant tota la jornada el termòmetre es va mantenir sota zero, un fet que no passava des del dia de Nadal del 2014. Tampoc és habitual la màxima de 2 graus d'ahir a Lleida: per trobar una màxima més baixa que aquesta a la capital del Segrià cal tirar enrere fins al 10 de desembre del 2013.

La boira continuarà encaixonada uns quants dies més a Ponent, però és possible que entre dilluns i dimarts el pas d'un font com a mínim aixequi els núvols més baixos i pugui fins i tot deixar pas a algunes clarianes a partir de dimecres.