2017, un altre any molt càlid però sense nou rècord de temperatura global

La temperatura global del planeta es mantindrà molt alta els pròxims mesos, però el 2017 no tornarà a ser l'any més càlid registrat fins ara. Així ho indica la previsió que el servei meteorològic del Regne Unit ha fet pública coincidint amb els últims dies del 2016. Segons la Met Office, el fet que l'últim episodi del Niño hagi remès fa molt difícil que el pròxim any se superi la temperatura global del 2016 i del 2015, però la temperatura mitjana podria ubicar-se com la tercera més alta com a mínim des del 1850.

Els meteoròlegs britànics creuen que aquest any la temperatura del planeta se situarà al voltant de 0,75 graus per sobre de la mitjana del període de referència, 1961-1990, i uns 0,44 graus per sobre de la referència més pròxima del període 1981-2010.

Amb dades entre gener i octubre, el 2016 s'ha situat 0,86 graus per sobre d'aquesta mitjana de 1961-1990. Les previsions de la Met Office situaven aquesta desviació en 0,84 graus a principis d'any, molt a prop, doncs, del valor que finalment s'acabarà donant.

Segons l'expert en predicció climàtica de la Met Office Chris Folland, l' efecte que el Niño ha tingut sobre la temperatura global del planeta el 2016 és d'uns 0,2 graus, cosa que vol dir que, segons Folland, la temperatura del 2016 hauria suposat un rècord encara que no hagués estat actiu el fenomen del Niño.