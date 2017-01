14 carreteres afectades per la neu inclòs l'accés al túnel del Cadí

Tot feia pensar que més enllà d'alguna sorpresa matinal la cota de neu pujaria avui clarament per sobre dels 1.000 metres amb el pas de les hores, però si bé en alguns punts del Pirineu això ja ha passat durant el matí, en altres sectors continua nevant per sota d'aquest nivell, un fet que està ocasionant problemes en diferents vies, algunes de les quals importants. Segons el Servei Català de Trànsit fan falta cadenes per circular per la C-16 en els dos sentits de la marxa entre Berga i Bellver de Cerdanya, i per tant per utilitzar el túnel del Cadí. Els camions hi tenen l'accés prohibit. En idèntica situació es troba l'accés per la Collada de Toses.

També estan afectades per la neu la C-162 a Fontanals de Cerdanya, la C-28 a l'Alt Àneu, la C-563 a l'altura de Tuixén i Gósol i la C-462 a la Coma i la Pedra. També la N-260 al Pont de Suert en direcció al coll de Creu de Perves i a Planoles presenta problemes. En total són 14 les vies afectades per la neu; en totes s'hi pot circular amb cadenes excepte des de Bagà al Coll de Pal i a la BV-4031 a Guardiola de Berguedà: aquestes dues estan tallades.

Tot el matí ha estat nevant en indrets com la Seu d'Urgell, però, en canvi, més amunt, a Puigcerdà, hi ha plogut. Al migdia la cota ha començat a fer un descens inesperat, sobretot entre el nord del Berguedà i la Cerdanya. Tot i que a cotes més altes la temperatura està pujant clarament, l'aire fred es manté encaixonat en algunes valls del vessant sud del Pirineu. Això provoca que la nevada continuï en aquests sectors i que la cota de neu sigui molt irregular i difícil de preveure. Tot i que en molts casos la neu és humida, la intensitat i abundància de les precipitacions fan que agafi igualment.

Mentrestant la borrasca continua deixant pluges a la majoria de comarques, i fins i tot s'han sentit alguns trons aquest migdia en àmbits com el Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès. Entre les quantitats de pluja més importants registrades fins a les 17.00 h destaquen (en l/m2):

Prades, 32

Parc Natural dels Ports, 27

Mas de Barberans, 22

Berga, 20

Tortosa, 20

Gandesa, 19

Falset, 19

Planoles, 17

Manresa, 13

Reus, 12

Girona, 11

Barcelona, 4

Tarragona, 3

Amb el pas de les hores les precipitacions s'aniran concentrant cada cop més a l'est, de manera que en moltes comarques de Girona i de Barcelona les pluges i nevades més abundants s'esperen de cara al vespre i nit. Demà, amb el pas del matí, les precipitacions tendiran a desaparèixer.