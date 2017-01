El dia ja es comença a allargar també als matins

Ja fa dies que va passar el solstici, però fins avui el sol encara sortia cada dia una mica més tard que el dia anterior. El motiu d'això és que, tot i que el dia dura 24 hores de mitjana al cap de l'any, són pocs els dies que duren exactament 1.440 minuts. Com que a nivell oficial el nostre dia dura sempre el mateix, això provoca una lleugera desviació que fa que el migdia solar no coincideixi amb el migdia oficial. La diferència entre el que marca el nostre rellotge i el que marca el rellotge real del dia solar pot arribar a ser de 16 minuts en alguns moments de l'any.

Si ens acostem a l'equador, aquesta diferència entre la tarda més curta i el solstici augmenta, a prop dels pols, en canvi, tendeix a ser menys notòria. Per exemple, a Quito, la capital de l'Equador, el sol continua sortint cada cop més tard al matí fins al voltant del 12 de febrer, en canvi Oslo al voltant del 27 de desembre ja es fa el canvi de tendència. Tot i això, en conjunt el dia ja s'allarga, per exemple a Barcelona el 21 de desembre entre la sortida i la posta de sol van passar 9 hores i 11 minuts, avui ja són 7 minuts més de llum.

Avui també es produeix un altre fenomen curiós que no té res a veure amb l'anterior, avui és el dia de l'any en què el Sol i la Terra es troben a més distància, és el periheli, un moment en què la Terra arriba a estar uns 5 milions de quilòmetres més a prop del Sol que en el moment de màxima llunyania, que serà el 3 de juliol. Aquesta distància no genera cap efecte sobre les estacions, que no tenen res a veure amb la proximitat del sol, sinó amb la inclinació amb què la Terra gira al voltant del sol.