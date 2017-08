5 curiositats sobre l'eclipsi de Sol

Aquest dilluns, 21 d'agost del 2017, hi haurà un eclipsi total de Sol als Estats Units. Feia 38 anys que en aquell país no se n'observava cap. Tot seguit us expliquem cinc curiositats relacionades amb l'eclipsi de Sol.

La durada. El moment en què la Lluna taparà per complet el Sol durarà 2 minuts i 40 segons. Però tot i la curta durada d'aquest moment, desenes de catalans aficionats a l'astronomia seran al continent americà per observar-lo.

Els horaris de l'eclipsi als EUA. La totalitat de l'eclipsi es començarà a veure a les 19.15 al nord-oest dels EUA i s'acabarà a les 20.48 al sud-est del país (hora catalana). Només es podrà veure en una estreta franja de poc més de 110 km d'amplada des del nord-oest fins al sud-est dels Estats Units.

Des de Catalunya no es veurà. A la península Ibèrica l'eclipsi s'iniciarà pel nord-oest cap a les 20.43, de manera que quan comenci, el Sol al Principat ja s'haurà post. En canvi, des de Galícia es podrà veure en forma d'eclipsi parcial, ja que allà el Sol no es pon fins a les 21.26. Des de Vigo es veurà com un 14% del Sol queda ocult per la Lluna. Si esteu de vacances i voleu saber si podreu veure'l, aquesta pàgina us serà útil.

Com s'imaginaven el món el 2017 durant l'últim eclipsi total de Sol als EUA. L'últim eclipsi total de Sol als EUA va ser el 26 de febrer del 1979, ara fa 38 anys. Llavors, el presentador de televisió que es va encarregar de fer-ne la retransmissió comentava quan seria el pròxim eclipsi, el que hi haurà demà. Deia que "potser l'ombra de la Lluna cauria sobre un món que viuria en pau".

"May the shadow of the moon fall on a world at peace." ABC News report from February 26, 1979 about the world of August 21, 2017 pic.twitter.com/oRK0mwAoLm — Matt Novak (@paleofuture) 18 d’agost de 2017

L'afectació de l'eclipsi sobre la meteorologia. Quan la Lluna passa entre la Terra i el Sol, en produir-se l'eclipsi, la radiació solar (també coneguda com a 'radiació d'ona curta') que arriba a la zona afectada és pràcticament nul·la, és a dir, que es fa gairebé de nit. Aquest fet té repercussions en la meteorologia, però en els models no es tenia en compte el seu efecte. Des de la Universitat de Barcelona, el doctor en física Àlex Montornès, juntament amb altres investigadors, van desenvolupar un algoritme per introduir-lo als models meteorològics i així determinar com afecten els eclipsis al vent, a la temperatura i a la resta de variables. La Divisió de Sistemes Globals (GSD) de la NOAA i el CIRES l'ha aplicat a la previsió de demà de la radiació solar feta pel model WRF, i aquest n'és el resultat: