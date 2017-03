Per què el dia de l'equinocci el dia i la nit duren gairebé el mateix?

La primavera astronòmica entrarà exactament dilluns a les 11.28 h del matí. En aquest moment es produirà l'equinocci de primavera que, igual que l'equinocci de tardor, correspon al moment en el qual el Sol es troba en la perpendicular, sobre l'equador . En aquest precís instant podríem dir que la Terra no "s'inclina" ni cap a l'hemisferi nord ni l'hemisferi sud, i que l'equador queda totalment exposat als rajos solars.

Durada del dia similar a tot el món, però no igual

Si el dia de l'equinocci de primavera o tardor consultem a quina hora surt i es pon el sol a qualsevol lloc del planeta, trobarem que curiosament el dia dura gairebé el mateix a tot arreu. Aquí teniu alguns exemples d'horaris d'albades i postes de sol en diferents indrets del món d'aquest dilluns i, entre parèntesis, la duració de les hores de llum:

Barcelona, 6:54 - 19:03 (12:09 h)

Oslo, 6:18 - 18:31 (12:13 h)

Sidney, 6:58 - 19:06 (12:08 h)

Buenos Aires, 6:56 - 19:04 (12:07 h)

Quito, 6:18 – 18:24 (12:06 h)

Nova York, 6:59 - 19:08 (12:09 h)

Rio de Janeiro, 5:56 - 18:03 (12:07 h)

Tòquio, 5:45 - 17:52 (12:07 h)

Anchorage (Alaska), 7:59-20:15 (12:16 h)

Reykjavík, 7:28 – 19:43(12:16 h)

Es pot comprovar que els i ndrets que estan més a prop de l'equador el dia dura unes 12 hores i 7 minuts aproximadament, i com més ens acostem als pols la durada del dia augmenta fins a les 12 hores i 16 minuts.

El terme equinocci significa que el dia i la nit tenen la mateixa durada, però si és així, perquè el dia dura entre 7 i 16 minuts més que la nit? Fixem com a albada i posta de sol els moments en què el primer tros del sol treu el cap per l'horitzó i el moment en què el deixem de veure del tot, fet que ens allarga sempre una mica el càlcul de la durada del dia. Si comptéssim com a inici del dia el moment en què mig disc solar se situa sobre l'horitzó i féssim el mateix a la posta, ens acostaríem molt més a aquesta igualtat entre dia i nit que es produeix en els equinoccis. També cal tenir en compte que l'atmosfera provoca refracció de la llum de solar, fet que ens pot crear l'efecte de continuar veient encara una mica de disc solar a l'horitzó quan en realitat ja s'ha post.

Tenint en compte el càlcul de sortides i postes de sol, a l'hemisferi sud serà un dels pròxims dies el que durarà exactament dotze hores, depenent de la latitud, a l'hemisferi nord aquest dia ja ha passat.

El perquè de les estacions

Les estacions de l'any i la durada del dia no es deuen al fet que el Sol estigui més o menys lluny de la Terra, sinó al fet que la Terra està inclinada, i que a més es mou al voltant del Sol al llarg de l'any. La inclinació de l'eix de rotació de la Terra és aproximadament de 23,5º respecte del pla definit per la trajectòria de la Terra al voltant del Sol. Aquests dos factors impliquen que, a l'estiu, l'hemisferi nord quedi més encarat o exposat als rajos solars que l'hemisferi sud, i que per tant rebi més energia. A l'hivern passa justament el contrari, és l'hemisferi austral el que queda encarat cap a Sol.

El dia de l'equinocci el Sol fa un angle de 90º al migdia a l'equador, però a Barcelona aquest angle és de 49º. Cal recordar que el dia del solstici d'hivern els rajos arriben especialment inclinats, amb un angle de tan sols 25º al migdia a la capital catalana, mentre que pel solstici d'estiu aquest angle arriba a ser de fins a 72º.

Com es preveu aquesta primavera pel que fa al temps?

L'agència nord-americana NOAA preveu uns mesos primaverals força normals pel que fa a precipitacions a Catalunya, quelcom que va en la mateixa línea de les prediccions de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). Pel que fa a les temperatures ambdues agències preveuen que podria ser més càlida de l'habitual al nostre entorn i en el conjunt del continent europeu.