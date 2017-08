El dia en què el sol es pondrà dues vegades

L'eclipsi total de Sol que es produirà aquest migdia, hora local, als Estats Units és una de les notícies del dia. Moltíssima gent n'està pendent arreu del món i diversos grups de catalans hi han fet pelegrinatge astronòmic. És el primer cop en gairebé 100 anys que un eclipsi de Sol es veu de forma tan extensa a Amèrica del Nord, cosa que ajuda a entendre com d'estrany és poder veure un fenomen d'aquest tipus sense moure's de casa.

El cert, però, és que la nostra generació podrà gaudir d'un esdeveniment d'aquest tipus a Catalunya. D'aquí només 9 anys, el 2026, hi haurà un eclipsi total de Sol que es podrà veure complet en algunes parts de Catalunya. La foscor total afectarà la meitat sud del país, així com la meitat nord del País Valencià, les Balears i moltes altres regions de la vall de l'Ebre, del Cantàbric i del nord de la Meseta. A la resta de Catalunya l'ocultació serà de més del 90%, però no del tot completa. Es dona la circumstància, a més a més, que la foscor total serà visible en molt pocs països, només a l'extrem oest d' Islàndia i en algunes parts de Groenlàndia. No costa gaire imaginar que l'atenció que rebrà la Península i la invasió d'aficionats a l'astronomia també a Catalunya pot ser realment important. Algunes agències de viatges especialitzades en turisme astronòmic ofereixen la possibilitat de fer reserves per al pròxim gran eclipsi de Sol a la Terra, que es veurà el juliol del 2019 a Xile i a l'Argentina, però encara no van tan enllà per oferir reserves de cara al 2026.

Tot això serà el 12 d'agost del 2026, poc abans que es pongui el sol. El fet que l'eclipsi sigui avançada la tarda segurament afegirà estranyesa a les sensacions, ja en si especials, de veure una ocultació total del sol, ja que d'alguna manera, semblarà com si el sol es pongués dues vegades. L'últim eclipsi de Sol complet que es va poder veure a Catalunya es va produir el 1842, fa 175 anys, però no fa tants anys, el febrer del 1961, el sol es va ocultar també gairebé del tot. Així explicava el No-Do com els núvols baixos matiners van espatllar-ne l'observació a Mataró.

De fet, un eclipsi com aquell del 1961, amb una ocultació de més del 80% del disc solar, es podrà veure només un any després del gran eclipsi del 2026, el 2 d'agost del 2027. En aquest cas, per veure l'ocultació total del sol caldrà desplaçar-se fins al sud d'Andalusia o fins al nord d'Àfrica. Però el fet que determina que el 12 d'agost el 2026 serà una data única a les nostres vides és que el pròxim eclipsi total de Sol que es podrà veure des de Catalunya no es produirà fins al 17 de novembre de l'any... 2180. Potser Eduard Punset espera veure'l, però sembla sensat no perdre's l'oportunitat del 2026.