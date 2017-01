La neu emblanquina el Montseny i acumula gruixos històrics als Ports

260x366 Ares del Maestrat aquest migdia, amb més de 70 cm de neu / JORDI MARÍN Ares del Maestrat aquest migdia, amb més de 70 cm de neu / JORDI MARÍN

Aquest matí la neu ha deixat ben blanques les parts més altes del Montseny, la cota ha arribat a situar-se per sota dels 1000 metres en alguns moments, fet que ha permès que la neu agafés amb força en diferents trams de la serralada, com ja havia passat de matinada en punts de les Muntanyes de Prades. Al Puig Sesolles, a uns 1700 metres les precipitacions han arribat a acumular 25 mm, tot i que en parts més baixes del Vallès Oriental i de la Selva en general les quantitats acumulades fins a les cinc de la tarda ronden entre els 3 i els 8 mm.

Molt més abundant i molt més històrica és la nevada que cau a l' interior del País Valencià, on els gruixos han arribat a superar els 80 centímetres en alguns dels pobles més alts dels Ports de Beseit. Els gruixos de neu a cotes baixes estan ocasionant talls en el trànsit i de nit han obligat a tallar fins i tot l'autovia A3.

A Catalunya les precipitacions també estan sent molt abundants a l'extrem sud, aquestes algunes de les quantitats més destacables acumulades entre ahir i avui fins a les cinc de la tarda:

Ulldecona (Els Valentins), 94 l/m2

Mas de Barberans, 74

Alcanar, 49

L'Aldea, 46

Amposta, 32

Horta de Sant Joan, 24

Cassà de la Selva, 19

Fogars de la Selva, 18

Girona, 15

La Tallada d'Empordà, 14

Durant el cap de setmana la cota de neu farà pujades i baixades, durant aquesta nit s'enfilarà fins a rondar els 1200/1300 metres, però a partir de demà al vespre tornarà a baixar fins als 600/700 en moltes comarques de Girona i al Pirineu Oriental. El Meteocat no té avisos de perill per neu actius per demà, però si que n'hi ha per diumenge a l' Alt Empordà, al Gironès, al Pla de l'Estany, a la Garrotxa i a la Selva. Com els d'aquest divendres, els avisos són del grau més baix, 1 sobre 6. L'SMC alerta de la possibilitat que se superin els 5 centímetres en cotes superiors als 700 metres, i que puntualment la neu arribi a baixar fins als 400.