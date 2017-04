Les fagedes ja tenyeixen de verd la Catalunya humida

Avui fa exactament un any que ens fèiem ressò de l'esclat de verdor a les fagedes catalanes, i és que, per bé que és quelcom que fluctua lleugerament en funció dels anys, normalment a casa nostra es produeix entre finals d'abril i els primers dies del mes de maig.

La sortida de les fulles es va iniciar ara fa pocs dies a la part basal de les muntanyes i actualment continua progressant gradualment cap a les cotes més elevades.

Cal recordar que el faig és un arbre típic de l'Europa humida i que a Catalunya tan sols forma boscos rellevants a la Vall d'Aran i en comarques com el Ripollès, la Garrotxa, el nord d'Osona o el nord del Berguedà . També hi ha extensions notables d'aquests arbres al massís del Montseny, a les Guilleries o les Alberes, i de forma més testimonial al massís dels Ports, a l'Alta Ribagorça o al Solsonès.

El faig és un arbre que s'emplaça entre els 1000 i 1600 m de mitjana, per bé que a la Garrotxa, i de forma excepcional, pot arribar a formar extenses formacions boscoses a cotes de poc més de 500 m. També se'n poden observar exemplars per sota dels 800 metres en d'altres sectors del nord-est del país i del vessant nord del Pirineu.

La sortida de les fulles enguany ha coincidit, malauradament, amb un episodi de neu i de temperatures sota zero, que en alguns casos n'ha danyat els brots més tendres.

A l'hivern les gemmes tancades poden suportar temperatures de -20 o -30ºC, però quan comencen a sortir les fulles una lleugera glaçada pot arribar a causar danys importants. L'arbre es pot recuperar amb dificultat a causa de la seva incapacitat d'emetre una segona generació de brots. És per aquest motiu que el faig és un dels arbres més tardans en el moment de treure les fulles de la nova temporada.

A la part culminal de les muntanyes on hi ha fagedes -tal i com passa per exemple al massís del Montseny- els faigs sovint tenen un aspecte més menut o ajagut. El vent n'és un dels responsables, però també la major freqüència de glaçades tardanes. Les baixes temperatures afecten sobretot el brots apicals (superiors), un fet que n'afavoreix el creixement de les branques laterals.

Aquests dies les fagedes mostren el verd més lluent de la temporada, però també és un bon moment per visitar i fotografiar d'altres formacions boscoses del nostre país com poden ser les rouredes o els boscos de bedolls, entre d'altres.