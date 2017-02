El primer gener fred des del 2011

S'ha acabat un primer mes de l'any marcat pel fred. Les temperatures no han estat excepcionals, però sí que s'han situat per sota de la mitjana gairebé arreu, un fet que els últims anys al cor de l'hivern no havia passat. Segons dades del Meteocat, on les temperatures han estat més baixes respecte a la normalitat és al Pirineu. Tant a les cotes altes com en indrets com Viella i Das, la temperatura mitjana s'ha situat al voltant de 2 graus per sota del període de referència 1961-1990. Cal tenir en compte que el context del període 1961-1990 era bastant més fred que l'actual, cosa que vol dir que si les dades d'enguany es comparessin amb les dels últims anys l'anomalia seria bastant més marcada. A la resta de comarques l'anomalia es mou entre 0 i 1 graus en la majoria dels casos, és a dir, ha fet fred, però res d'extraordinari, almenys si ho comparem amb la referència 1961-1990.

Tot i això, en alguns observatoris cal remuntar-se fins al 2005 per trobar un gener tan fred com aquest, segons dades recopilades per l'ARA a partir de diferents observatoris del Meteocat i de l'AEMET. És el cas, per exemple, de Lleida, on per trobar una mitjana més baixa que els 4,4º d'enguany cal tirar enrere fins al 2005, llavors la mitjana va ser de 3,4º. La boira persistent ha tingut incidència en aquesta dada, però en altres punts menys influïts per la boira com l'aeroport de Girona es dona la mateixa circumstància –enguany la mitjana ha estat de 6,1º, la més baixa des dels 5,5º del 2005–. En la majoria de casos el gener del 2011 o el de 2010 van ser més freds que el d'enguany. També en la majoria dels casos no hi havia un gener amb temperatures per sota de les normals des de llavors.

Pel que fa a precipitacions, el temporal de fa deu dies va deixar pluges i nevades molt per sobre del que caldria esperar en un mes de gener normal al Pirineu, en algunes comarques de Girona i també a les Terres de l'Ebre. Entre les precipitacions acumulades més abundants d'aquest gener destaquen: Certascan (cota 2.400), 249 l/m2, Sant Joan de Toran 220, Cadaqués 220, Cassà de la Selva 210 i Torroella de Montgrí 2006.