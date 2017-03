30 graus a l'hivern per primer cop

L'estiuet s'ha confirmat i avui els termòmetres han començat a marcar valors molt per sobre del normal. Entre les temperatures més altes a Catalunya destaquen els 30,2º registrats a Aldover, al Baix Ebre, i els 30º clavats de màxima de l'estació automàtica de l' Observatori de l'Ebre, ubicat a Roquetes. Juntament amb el Fabra de Barcelona, l'Observatori de l'Ebre és un dels que té la sèrie més llarga de dades. Només dues vegades abans s'havia arribat als 30 graus a Roquetes amb dades des de 1920: el 23 de març del 2001 es va arribar a 32,5, i el 22 de març del 1990 als 30 clavats. Els 30 graus d'avui, per tant, són els primers en una primera quinzena de març a l'observatori, i també els primers que se situen dins de l'hivern astronòmic.

Més enllà d'aquestes dues màximes de més de 30 graus, aquestes són algunes de les temperatures més altes d'aquest dijous:

Vinebre, 29º

Benissanet, 28º

L'Ametlla de Mar, 27º

Tremp, 27º

Piera, 27º

Aitona, 27º

Bagà, 26º

Valls, 26º

La Seu d'Urgell, 26º

Alforja, 26º

Lleida, 25º

Manresa, 25º

Amposta, 23º

Tarragona, 23º

Girona, 22º

Probablement, molts dels que llegiu aquesta notícia heu notat un dia més aviat poc primaveral, a causa de la boira que ha refredat clarament l'ambient a la costa central. Al centre de Barcelona avui no s'ha passat dels 18 graus, i a Badalona dels 16º, un dia molt més fred per exemple que el de Vielha, on s'ha arribat als 22º.

També al País Valencià la calor ha estat protagonista. Segons dades de l'AEMET, l' aeroport de Manises també ha superat avui els 30º per primera vegada dins de l'hivern astronòmic. Fins ara el cop que s'hi havia arribat abans havia estat el 22 de març del 2001. Avui la màxima a l'aeroport de València s'ha situat en 31,6º, encara superada pels 32,6º de Xàtiva.