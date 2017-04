Com ha estat climàticament el mes de març?

Un març clarament més càlid de l'habitual

A l'espera que es publiqui el balanç oficial de Servei Meteorològic de Catalunya referent al conjunt del territori, podem concloure que el tercer mes de l'any enguany haurà estat força més càlid de l'habitual, tal i com ja va passar al febrer.

L'observatori de l'aeroport de Girona, propietat de l'Aemet, ha enregistrat una temperatura mitjana de 12,2ºC, 2,2ºC per damunt la mitjana del període 1971-2000. Ha estat el segon més càlid des del 1973, per darrera del 2001, any en el qual fou de 13,4ºC. A Lleida la temperatura mitjana, 12,6ºC, s'ha emplaçat 1,8ºC per damunt de la mitjana i s'ha col·locat a la sisena posició dels més càlids d'aquesta sèrie de l'Aemet iniciada l'any 1959.

Segons l'observatori històric de l'Aemet de Tortosa -amb dades des del 1920- el d'enguany ha estat el cinquè març més càlid, amb una tempertura mitjana de 15,1ºC, 1,7ºC per damunt de la normal ( període 1971-2000). Quelcom similar ha passat a l'aeroport de Reus, que ha viscut el tercer març més temperat des del 1953.

Barcelona ha registrat el quart març més càlid des del 1914, any en el qual es va iniciar el registre regular de dades a l'Observatori Fabra. Els 13,3ºC de temperatura mitjana d'enguany suposen un valor 2,6ºC superior al que seria normal segons el període 1971-2000, però 1,9ºC per sobre si agafem com a referència el període més recent -més càlid- comprès entre el 1981 i el 2010.

Més pluja del que tocaria



El març no sol ser un mes amb registres de precipitació especialment rellevants a Catalunya. A Ponent i el sud hi acostumen a caure entre 30 i 40 litres per metre quadrat, i cap al nord-est i l'àmbit pirinenc se solen recollir entre 50 i 80 litres, amb màxims al Pirineu Oriental.

Enguany el març, però, ha estat normal o força més plujós de l'habitual a la majoria d'observatoris. Els mínims s'han enregistrat al sud i en alguns punts de les comarques gironines.

En base a les dades recopilades per l'ARA a partir de les estacions del Meteocat, l'Aemet o Meteoclimatic, s'han acumulat 32 litres per metre quadrat a Amposta, 43 Tortosa, 48 a l'aeroport de Girona, 49 a Reus o 53 a Vic. A l'altre extrem cal destacar els 159 litres de la Bonaigua, 135 a l'Observatori Fabra, 128 a Sant Cugat del Vallès o 124 a Cervera i 116 a Bagà.

L'episodi de pluja general i neu dels dies 24 i 25 de març va contribuir, en bona mesura, a incrementar-ne els registres mensuals. El cas més extrem es va viure a Barcelona (Observatori Fabra), on s'hi van acumular 115 litres en 24 hores, dada rècord en un mes de març en aquest indret. En total, al cap del mes, s'hi han comptabilitzat 135 litres per metre quadrat, un fet que suposa que hagi estat el cinquè març més plujós de la sèrie.

Quelcom similar ha passat a Lleida, que també ha pujat al pòdium dels mesos de març més plujosos, concretament a la segona posició amb 98 litres per metre quadrat. A Girona, en canvi, el d'enguany, amb 48 litres, ha estat més sec del que seria habitual.

Com es preveu l'abril?

De moment, a curt termini, l'anticicló implicarà uns quants dies de bonança i manca de precipitacions generals. Els models estacionals de l'agència nord-americana NOAA aposten per un abril més plujós de l'habitual, sobretot a l'oest de Catalunya, i lleugerament més suau.