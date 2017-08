La calor intensa avança la verema a la majoria de zones vitivinícoles de Catalunya

Si fins fa pocs anys associàvem la verema al mes de setembre, darrerament les coses han començat a canviar com a conseqüència de la sequera i les altes temperatures que vivim cada estiu, especialment, des de fa dos o tres anys, en funció de la zona.

És per això que enguany, com ja va passar també el 2016, la collita del raïm s'ha avançat a l'agost. Els primers raïms es van començar a recollir a finals de juliol a la denominació d'origen (DO) Costers del Segre, a Lleida, i a l'àrea vitícola del Penedès, mentre que la DO de l'Empordà preveu iniciar la verema la setmana que ve, coincidint amb el primer cap de setmana del mes de setembre. En concret, les varietats que s'estan veremant en aquestes zones són les primerenques chardonnay i pinot noir, destinades a l'elaboració de vins escumosos.

Joan Santó, responsable nacional del sector de la vinya i el vi de la Unió de Pagesos, atribueix l'acceleració en el creixement del fruit a la primavera seca i càlida que s'ha viscut a la majoria de zones vitivinícoles del país. La planta s'ha vist obligada a utilitzar les poques reserves d'aigua que tenia abans del previst, apunta en relació a les seves explotacions de la varietat Macabeu a Albinyana (Baix Penedès), que aquest 2017 es van començar a recollir el 21 d'agost, nou dies abans respecte a l'any passat.

Els cellers de la DO Terra Alta també han iniciat la verema, la més primerenca dels darrers temps. Segons el propi Consell Regulador es calcula que s’ha avançat prop d’una setmana degut a una brotada precoç del cep i una previsió meteorològica inestable. D’altra banda, tal com apunta Jordi Rius, secretari tècnic de la DO Terra Alta, la producció es preveu una mica inferior a la mitjana dels últims anys. I s’espera, si no hi ha cap imprevist, una qualitat excel·lent degut a què els ceps no han patit en excés durant l’estiu tot i la forta calor ja que els sòls es trobaven en bon estat hídric.

En el cas de les varietats més tardanes (parellada, cabernet sauvignon, entre d'altres), se seguiran collint a finals de setembre i principis d'octubre, malgrat l'avançament de la verema.

Segons les primeres estimacions de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) es preveu una quantitat de collita similar respecte de l'any passat, que va ser molt baixa, amb un descens mig en aquelles àrees on la meteorologia i les condicions del sòl no siguin les òptimes. De fet, les primeres dades provisionals del Departament d'Agricultura, fetes públiques a l'abril, apuntaven que la collita d'enguany seria entre un 5 i un 10% inferior a la dels últims anys.