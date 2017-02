La intrusió sahariana a vista de satèl•lit

Ahir va finalitzar la intrusió sahariana que es va iniciar dilluns cap al sud peninsular, i que a Catalunya es va començar a notar dijous, coincidint amb l'arribada d'una massa de núvols alts i mitgencs.

Les imatges de satèl·lit de la NASA permeten veure perfectament la progressió cap al nord de la pols gestada al nord d'Àfrica. La precipitació, associada a les nuvolades que acompanyaven la massa d'aire africana, fou en forma de fang en alguns sectors de la península, també a Catalunya, on divendres de bon matí va tenyir de marró extenses zones del litoral i el prelitoral.

Cal recordar que per tal que ens arribi pols procedent del desert convé que, prèviament, al Sàhara, es produeixin tempestes de sorra que aixequin la pols i carreguin la part baixa de l'atmosfera d'aquest material. El següent requisit és que, en altura, el vent circuli de sud cap a nord. Quan es produeix aquesta combinació, les petites partícules poden arribar a viatjar centenars - o alguns milers- de quilòmetres, i a assolir latituds molt més elevades. La pluja de fang no és exclusiva per tant del Mediterrani, sinó que pot arribar a caure també al centre o el nord d'Europa.

La pols africana s'ha vist, fins i tot, que pot creuar l'Atlàntic i arribar fins a la conca de l'Amazones, on hi aporta nutrients essencials per a la vegetació com el fòsfor.

El Centre de Supercomputació de Barcelona (BSC) i l'AEMET gestionen un centre operatiu de la Organització Meteorològica Mundial (OMM): el Barcelona Dust Forecast Center, on es duen a terme prediccions de pols atmosfèrica per al nord d'Àfrica, l'Orient Mitjà i Europa.

Això és un cel blau i no el que teniem fa un parell de dies. pic.twitter.com/iefUHFW1cx — Oʀɪᴏʟ Gɪʟ (@GilOriol) 25 de febrer de 2017