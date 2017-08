Els juliols de 2016 i 2017, els més càlids des de 1880

Els mesos de juliol de l'any passat i d'aquest 2017 han quedat pràcticament empatats: es tracta dels juliols més càlids de la història recent (dades des de 1880). Això és el que es deriva de les dades de l'institut Goddard d'estudis espacials de la NASA.



Segons la informació publicada fa pocs dies, la temperatura mitjana d'aquest juliol ha estat 0.83 ºC per sobre de la temperatura mitjana mensual corresponent al període 1951-1980. Això el situa una centèsima de grau per sobre del juliol de 2016.



Cal destacar, a més, que la diferència de temperatura mitjana dels últims dos juliols respecte a la resta que conformen aquesta base de dades és de més de 0.1 ºC. En altres paraules: el juliol de 2016 i de 2017 han superat en més d'una dècima de grau als anteriors 135 juliols, essent una diferència destacable.



Aquest any havia començat amb una temperatura global molt per sobre de la mitjana, però sense arribar als valors dels últims dos anys. De fet, des de l'agost de 2016 no s'havia tornat a batre cap rècord de temperatura mensual en el conjunt de la Terra. Prèviament, segons la NOAA, s'havien encadenat 16 mesos consecutius assolint la temperatura mitjana mensual més elevada des de 1880.