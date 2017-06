La lluna plena més petita de l'any

Un bon consell per a aquest cap de setmana és sens dubte sortir a buscar un bon lloc per veure la lluna plena. La temperatura ja acompanya a fer-ho, i el pleniluni coincideix amb els dies de descans setmanal per a la majoria. La lluna ha estat absolutament completa avui al voltant de les tres de la tarda, cosa que vol dir que aquest vespre serà quan es veurà més sencera.

Sortirà cap a un quart de deu del vespre, algun minut abans d'aquesta hora a les comarques ubicades més a l'est, i uns quants minuts més tard a Ponent. Com sempre sortirà per l'est, i per tant, per veure-la especialment grossa cal tenir l'horitzó lliure en aquesta direcció.

La lluna plena de juny serà la més petita de l'any, el motiu és que l'apogeu, el punt de més distància entre la Lluna i la Terra s'ha produït tot just aquesta nit i, per tant, amb una coincidència de menys de 24 hores amb el pleniluni. Aquesta nit la distància entre els dos cossos s'ha ampliat fins a més de 406.000 quilòmetres, uns 50.000 més que quan són més a prop.

Pels que avui no puguin, demà i diumenge la lluna continuarà sent gairebé completa, dissabte sortirà cap a les 22.00 h i diumenge, uns 10 minuts abans de les 23.00 h. També hi ha l'opció de veure-la ben grossa de matinada, en aquest cas, mirant a l'oest. Tant demà com diumenge quan el sol surti encara hi serà.

Molt a prop de la Lluna aquesta nit s'hi podrà veure un puntet que és Saturn. Mirant més cap a l'oest i una mica més aixecat respecte de l'horitzó serà fàcil veure un punt més brillant, Júpiter. I per als més noctàmbuls o els més matiners hi haurà el premi de veure Venus, que serà encara més fàcilment visible i més brillant mirant cap a l'est a partir de les cinc de la matinada.