El maig ha sigut càlid i sec, o molt sec, a Catalunya

El juny ha començat amb més expectatives pel que fa a la pluja gràcies als ruixats especialment freqüents d'aquest cap de setmana, però també sobre la base de la previsió estacional, que anuncia un juny més plujós del que és habitual i un estiu que, si aquests mapes a llarg termini tenen raó, també podria ser normal o lleugerament més plujós del que és normal al nostre entorn.

El maig, però, es va acabar sense fer honor als xàfecs que el solen caracteritzar i amb valors tèrmics mitjans clarament superiors als normals.

L'observatori meteorològic de l'Aemet de Lleida va enregistrar la temperatura màxima absoluta en un mes de maig de la seva sèrie: 35,6 ºC. Segons els càlculs de l'ARA, la temperatura mitjana mensual ha sigut de 20,1 ºC, un valor igual que els anys 2015 i 2006, i només per sota dels 20,4 ºC de l'any 1964 o els 20,3 ºC del 2009. En qualsevol cas, però, els 20,1 ºC d'enguany se situen +2,2 ºC per sobre la mitjana del període de referència més recent comprès entre el 1981 i el 2010, i +3,0 ºC si ho comparem amb el període 1961-1990.

Una cosa semblant ha passat en el cas de l'Observatori Fabra de Barcelona, que ha enregistrat una temperatura mitjana de 18,3 ºC, +2,3 ºC per sobre la mitjana del període 1971-2000, però +1,4 ºC si agafem el període més recent comprès entre l'any 1981 i el 2010.

Balanç oficial del Servei Meteorològic de Catalunya

L'informe del Meteocat parla d'un maig càlid a Catalunya a excepció del sud de l'Alt Penedès, el front marítim del Baix Penedès, del Garraf i del Tarragonès, així com en punts del prelitoral, on ha sigut normal. La temperatura mitjana mensual ha estat superior a +2,5 ºC respecte al període de referència 1961-1990 en alguns observatoris com la Quar, Viella, Alfarràs, Girona o Lladurs.

Pel que fa a la precipitació, el Meteocat qualifica el maig de sec a Catalunya i molt sec a àmplies zones de la Depressió Central i el quadrant nord-est, punts del litoral central i l'extrem sud del país. Només ha sigut normal, o plujós, al vessant sud del Pirineu occidental.