Ara fa uns mesos en un article d'en Miquel Bernis us explicàvem que, malgrat que climàticament el setembre i l'octubre són els mesos plujosos per excel·lència a l'entorn mediterrani -sobretot pel fet que engloben el major nombre de pluges abundants i d'episodis de precipitacions-, recentment un estudi del Grup de Climatologia de la Universitat de Barcelona (UB) ha avisat que en els últims anys el novembre també s'està afegint a la llista dels mesos més favorables per a enregistrar aiguats, o pluges torrencials, amb certa freqüència.

L'estudi va analitzar els episodis de precipitacions torrencials entre el 1950 i el 2013 i els va dividir en dos subgrups de 32 anys: un període entre el 1950 i el 1981, i un altre entre el 1982 i el 2013.

El resultat fou que en els darrers anys, es a dir, en el segon període, el nombre d'episodis de pluges de més de 100 litres en 24 hores ha augmentat considerablement, concretament un 45%. Aquest increment ha estat molt notori durant el mes de novembre. També han augmentat fins a un 25% els episodis de més de 200 litres en 24 hores en aquest període.

Els autors de l'estudi eren prudents a l'hora d'atribuir-ho al canvi climàtic i asseguraven que tot just ara comencen a investigar-ne les causes. L'increment de la temperatura del mar a la tardor podria ser-ne una de les possibles causes.

El mes de març, un nou candidat per als aiguats?

L'episodi de les últimes hores ha deixat, en menys de 24 hores, fins a 115 litres per metre quadrat a l'Observatori Fabra, 111 a Vacarisses, 102 a Sant Cugat del Vallès, 101 a Castellbisbal o Montserrat i 100 litres a Montblanc.

Els 115 litres de l'Observatori Fabra suposen la pluja més abundant en un sol dia que ha registrat aquest observatori, amb dades des del 1914, per una jornada del mes de març. L'antic rècord fins ara en un tercer mes de l'any el tenia un aiguat el 12 d març de l'any 2011, amb 92 litres per metre quadrat en 24 hores.

A banda d'aquests dos registres, la sèrie centenària tan sols ha anotat més de 70 litres en un sol dia al març en una ocasió més: el 15 de març de 1931 amb 71 litres per metre quadrat. Els valors anteriors de la sèrie superen de poc els 50 litres.

Malgrat que caldrà contrastar-ho i continuar-ho estudiant, l'aiguat d'avui i el del 2011 obren les portes a pensar que les pluges fortes, i especialment abundants, en un espai limitat de temps es podrien estar estenent fora dels mesos climàticament més habituals. Ho farien, per tant, a banda i banda del període hivernal, tant a finals de tardor com a principis de primavera.