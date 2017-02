Un núvol creat per activitats humanes al Besòs

Avui el dia ha començat amb boira a moltes comarques de Girona, i en general a les comarques de l'est la humitat ha estat molt elevada a primera hora del dia. Segons l'estació de la xarxa Meteoclimatic ubicada a Poblenou, s'ha arribat fins al 95% d'humitat, un fet que ha facilitat que avui des de l'observatori Fabra de Barcelona l'observador Alfons Puertas pogués fotografiar un núvol com aquest.

Es tracta d'un anomenat antroponúvol, un núvol que no s'hauria format sense l'impuls d'algun factor de l' activitat humana. En aquest cas, la suma de l' elevada humitat que hi havia aquest matí a la costa i l'activitat de la planta incineradora ubicada a la desembocadura del Besòs han provocat la formació d'aquest núvol aïllat. L'escalfor generada per la planta incineradora força l'aire a pujar, un aire que en refredar-se produeix la condensació i la formació del núvol. Cal tenir en compte també que la formació dels núvols requereix petites partícules que actuen com a nuclis de condensació, i el fet que la planta incineradora emeti partícules pot haver afavorit també la formació d'aquest núvol.

Els antroponúvols poden tenir moltes formes i aparèixer en capes diferents de l'atmosfera; el núvol d'avui era un núvol baix, però per exemple les traces d'avions causades per la combustió d'aquests aparells també entrarien en aquesta categoria.

La classificació internacional de núvols actual no considera l'origen del núvol un motiu de classificació, i per tant, no inclou els antroponúvols com una tipologia en si mateixa, però diversos estudis han demanat en els darrers anys que es tingui en compte aquest factor. Un d'aquests estudis va ser elaborat precisament per un grup d'experts i observadors catalans. Altres experts consideren que n'hi hauria prou d'afegir l'origen del núvol al final de la denominació.