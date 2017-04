Un pilot d'avió capta unes espectaculars imatges de Barcelona sota la tempesta

Els pilots d'avió tenen un punt de vista privilegiat del món en el seu dia a dia, i cada cop és més freqüent trobar a les xarxes socials algunes de les seves fotografies mentre volen. És el cas per exemple d'aquestes magnífiques imatges d'un llamp que es produeix just sobre la vertical del tram final del Llobregat. Les fotografies van ser captades per @golfcharlie232, un pilot que des fa 6 anys difon a les xarxes espectaculars imatges i vídeos dels seus vols sense revelar la seva identitat.

Ens hem posat en contacte amb el pilot, que ens ha explicat que va fer les fotos mentre cobria el trajecte Madrid-Milà, un dia de principis d'abril. Tot i que l'autor no està segur de la data de la fotografia, tot fa pensar que va ser presa el vespre del dimecres 5 d'abril, fa exactament tres setmanes. Potser a alguns els ajudarà a recordar-ho la coincidència amb el partit Barça-Sevilla al Camp Nou, en què la pluja i els llamps van aparèixer a l'estadi.

Segons @golfcharlie232 la tempesta va obligar a efectuar una lleugera desviació en la trajectòria prevista del vol, com es pot veure en aquesta imatge del radar de l'avió, en què la línia contínua lila significa la trajectòria prevista, i la línia discontínua la que finalment es va efectuar. El punt BCN LEBL és l'aeroport del Prat.

La fotografia també permet comprovar com de local era el xàfec, ja que a pocs quilòmetres del llamp el cel estava bastant destapat i fins i tot es podia captar la il·luminació de Barcelona amb l'Eixample ben definit.