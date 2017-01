Les pluges acumulen més de 100 l/m2 a l'Ebre i en algunes comarques de Girona

Tot i que en molts indrets el vent i el temporal de mar han estat molt més protagonistes que la pluja durant el cap de setmana, en punts de l'Empordà, del Gironès i de l'Ebre les acumulacions de precipitació han estat molt importants. D'entre els registres de pluja més importants des de dijous i fins a aquest matí destaquen:

Cadaqués, 194 l/m2

Cassà de la Selva, 185

Torroella de Montgrí, 173

Roses, 154

La Tallada d'Empordà, 136

Verges, 135

Ulldecona, 120

L'Estartit, 114

La Bisbal d'Empordà, 105

Mas de Barberans, 104

Girona, 84

L'Aldea, 77

Banyoles, 68

Arbúcies, 67

Malgrat de Mar, 63

Amposta, 60

Horta de Sant Joan, 43

Tivissa, 41

Olot, 36

Vic, 17

Barcelona (Raval), 9

Tarragona, 7

Lleida, 1

A Cadaqués, les precipitacions han arribat a acumular 145 l/m2 en només 24 hores, diversos cotxes van quedar atrapats ahir quan la riera baixava amb més força. En molts casos les pluges han estat molt més minses o fins i tot inexistents. La neu ha deixat gruix al Montseny o en punts alts de la Catalunya Central, com al Santuari de Bellmunt, però al Pirineu Oriental les precipitacions no han estat tan importants com feien pensar alguns models de previsió.

Al llarg del dia d'avui les pluges tendiran a desaparèixer, però aquesta setmana hi haurà més moments amb precipitacions. Dimecres a la tarda podria arribar a nevar puntualment per sota dels 500 metres, sobretot a la Catalunya Central, i entre divendres i dissabte a primera hora les pluges podrien ser extenses en moltes comarques.