La pluja s'entesta a caure en dissabte

Tot fa pensar que els ruixats tornaran a marcar l'inici del cap de setmana, una tònica que s'està fent bastant habitual en les últimes setmanes. Hi ha motius per queixar-se? Les dades dels últims 15 mesos ens n'ofereixen. Hem comptat els dies amb pluja de més d'1 l/m2 en fins a 10 ciutats de Catalunya, i en totes dissabte hi apareix com el dia amb més aparicions de precipitació des de l'inici de 2016.

A Barcelona es dóna el cas que mentre la pluja ha aparegut en dissabte en 15 ocasions, només ho ha fet en dilluns 7 vegades. Les dades també posen de manifest que divendres és en conjunt el segon dia amb més aparicions de la pluja durant aquests 15 mesos, mentre dijous la jornada en què menys vegades ha calgut obrir el paraigua.

No hi ha cap motiu per pensar que aquesta coincidència no es deu a altra cosa que a la mala sort. Quan agafem un ventall més ampli de dades la diferència entre aparicions de la pluja segons dia de la setmana s'escurça. A l' Observatori de l'Ebre, amb dades des de 1920 dissabte continua sent el dia amb més aparicions de pluja (719), però ha plogut 710 dijous i 707 dilluns. Una altra sèrie llarga de dades és la de l' Observatori Fabra del Tibidabo, que també té dissabte com el dia amb més aparicions de pluja (827), seguit del dijous (810). A Barcelona el dia de la setmana en què ha plogut menys vegades en els últims 100 anys és dimecres, 772 vegades. Ha plogut un 7% més de dissabtes que de dimecres.

Durant els últims anys diversos estudis han intentat trobar un patró setmanal en les precipitacions, però els resultats sempre han estat poc clars o contradictoris. Es creu que la major contaminació dels dies feiners pot tenir algun efecte en la formació de núvols, però és poc clar si realment afavoreix o fa disminuir les possibilitats de pluja. Qui ha treballat més sobre el tema a Catalunya és l'especialista en climatologia urbana de la Universitat de Barcelona, la doctora Maria del Carmen Moreno, que després d'un estudi amb més de 40 anys de dades no va trobar cap correlació vàlida entre dies de pluja, quantitats i dia de la setmana. En aquesta peça trobareu més detalls sobre la recerca dels climatòlegs per saber si realment plou més un dia de la setmana que un altre.