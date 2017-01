La premsa escocesa anuncia “temperatures més altes que a Barcelona”

Quan vius tot l'any a Glasgow, a Edimburgh o a Inverness, un dia amb temperatures més altes que a la calorosa Barcelona es converteix en la bona notícia del dia. Aquest diumenge el diari escocès 'Edinburgh News' anunciava que “la setmana que ve les temperatures seran més altes que a Barcelona”, una previsió que ja s'ha complert aquest dimarts. Mentre a Barcelona avui la màxima no ha passat dels 7 o 8 graus, segons el barri, a Glasgow s'ha arribat als 11, a Edimburg fins als 12, i a Inverness el termòmetre s'ha enfilat fins als 13. “Si bé no és estrany veure a Escòcia temperatures per sobre de les de França o Alemanya, aquesta setmana fins i tot alguns indrets d'Espanya tindran temperatures més baixes que Escòcia”, explicava l'autor de la peça, Stephen Mcilkenny.

Mentre gairebé a tot Europa el fred torna a ser protagonista aquesta setmana, al nord de les illes britàniques una entrada d'aire càlid ha provocat un ambient estranyament suau per a l'època. A Londres avui la màxima ha estat de 6 graus, a París de -1, a Berlín de 0, a Roma també s'ha quedat en 6 graus.