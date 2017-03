Aiguat històric per un mes de març a Barcelona

Les previsions s'han complert i les pluges més fortes han arribat al final d'aquest divendres. L'aiguat d'aquest vespre s'ha concentrat especialment a les comarques de Barcelona, on els registres són rècord per un mes de març. Les pluges més abundants han caigut a Barcelona i en alguns punts del Vallès on s'hi han superat els 100 l/m2.



A l'Observatori Fabra de Barcelona els 112 l/m2 caiguts aquesta nit són la pluja més abundant en un sol dia que ha registrat aquest observatori centenari per una jornada del mes de març, fins ara el rècord el tenia un aiguat del 12 de març de 2011 que va registrar 92 l/m2 en 24 hores. La pluja normal d'un mes de març a Barcelona són 45 l/m2, de manera que en poques hores ha caigut més del doble d'aigua del que acostuma a caure en un tercer mes de l'any normal a la ciutat.

L’Ajuntament de Barcelona ha activat el seu Pla Municipal d’Emergència per insuficiència drenant en fase d’alerta per les pluges. Els Bombers de Barcelona informen que comencen a produir-se força incidències a la ciutat derivades de les pluges.

La pluja ha estat excepcional a Barcelona, però ha caigut de forma general gairebé arreu. Algunes de les acumulacions més importants des de l'inici de l'episodi fins a les 07 h de dissabte són:

Barcelona (Fabra), 112 l/m2

Vacarisses, 110

Barcelona (Raval), 109

Barcelona (Z.Universitària), 106

Sant Cugat del Vallès, 102

Castellbisbal, 101

La Vall d'en Bas, 96

Montserrat (St. Dimes), 95

Molló, 94

Sabadell, 91

Vall de Boí (2500), 85

Badalona, 77

Vilanova de Sau, 73

Navés, 70

Les pluges han anat acompanyades de fortes ratxes de vent i de llamps i trons en molts casos. Al Fabra El vent ha arribat als 83 km/h, i en diferents altres sectors de la costa i del prelitoral hi ha hagut cops de 60 o 70 km/h. D'entre les ratxes més destacables fins dissabte a la matinada cal destacar els 120 km/h del cim de la Tosa d'Alp 109 al Port del Comte, 85 a St. Fost de Campsentelles, 80 a Badalona o 75 km/h a Blanes.

Les precipitacions ja es van retirant del litoral, i al llarg del matí s'aniran restingint cada cop més cap al nord-oest. Aquest matí cal continuar pendents de la neu, ja que al llarg de la nit ha agafat clarament per sota dels 500 m a l'interior, i continua caient encara a molts sectors de l'interior i el nord del país.