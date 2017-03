Alerta pel fort vent en un dilluns amb temperatures altes

Encetem setmana amb una situació de vent molt fort d'entre ponent i mestral que es deixarà sentir en moltes comarques, i que en alguns casos podria provocar ratxes especialment violents. Els cops més forts cal esperar-les tant en alguns sectors del Pirineu Oriental i de l'Alt Empordà, com també en punts elevats del prelitoral tarragoní i central. En aquests sectors és probable que el vent hi superi els 100 km/h en algun moment de les pròximes 30 hores. Més enllà d'aquests pics extrems avui cal esperar ratxes de vent de 70 o 80 km/h en molts indrets. Tant a Ponent, com en moltes comarques de Tarragona i del sud de Barcelona i també a l' extrem nord de Catalunya avui el vent hi serà molt protagonista, sobretot durant la tarda i nit.

El Meteocat té un avís de situació meteorològica de perill actiu que arriba a grau 5 sobre 6 en alguns indrets, comarques del Pirineu com la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Ripollès estan alertades de ratxes de vent que pugui arribar a superar els 120 km/h. En moltes comarques del Pirineu i Prepirineu, a l'Alt Empordà, a la Garrotxa i en moltes comarques de Barcelona i de Tarragona el Meteocat hi considera que el perill és alt. Aquesta previsió ha portat Protecció Civil a activar el pla Procicat en fase d'alerta.

La ponentada tindrà altres conseqüències, com per exemple una pujada clara de temperatura, sobretot a la costa. Aquest migdia se superaran els 20 graus en molts en molts punts de la costa i del prelitoral, i les màximes fins i tot arribaran als 25 graus en punts del País Valencià. El pas d'un front aportarà núvols prims, i deixarà algunes precipitacions puntuals al Pirineu durant el matí.

#Protecciocivil Gencat demana molta prudència demà per la previsió de fort vent a tot el país. Alerta #PROCICAT https://t.co/BaJkf5iG29 pic.twitter.com/Q3nPICLkZV — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) March 5, 2017