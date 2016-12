Ambient atípicament càlid a les muntanyes

El temps s'ha mantingut especialment estancat i monòton durant les darreres hores. L'única novetat rellevant ha estat la intensificació de la inversió tèrmica, que ha implicat que la nit fos atípicament suau a cotes mitjanes i altes de les muntanyes. Aquests són alguns exemples de temperatures mínimes d'avui, que evidencien aquest fenomen associat a l'anticicló i l'estancament:

Pont de Vilomara (210 m), -2ºC

Montserrat (912 m), 12ºC

Das (1097 m), -5ºC

Tosa d'Alp (2500 m), 4ºC

Pla d'Esterri (950 m), -4ºC

Espot (1318 m), 2ºC

Pica d'Estats (3143 m), -2ºC

Guardiola de Berguedà (788 m), -2ºC

Santuari de Queralt (1167 m), 12ºC

Els núvols alts i prims enterboliran el cel del dia de Sant Esteve arreu del país, tot i que a partir de la tarda també n'apareixeran de baixos trencats en sectors de la costa. La boira es mantindrà tossuda, i ben ajaguda, a la Vall de l'Ebre, el Pla de Lleida i sectors de l'altiplà Central. Jornada plàcida també a les Balears i el País Valencià, tot i la presència d'alguns núvols baixos.

Les temperatures tocaran sostre, i al migdia superaran còmodament els 15ºC a la façana costanera i fins i tot a moltes valls del Pirineu i el Prepirineu.

Dimarts ens espera un dia pràcticament idèntic al d'avui, amb ressol, boira i alguns núvols baixos que, com a novetat, seran força abundants entre les Illes i el País Valencià. A darrera hora també s'estendran per molts sectors del litoral català.

L'anticicló es mantindrà entre nosaltres uns quants dies més, per bé que afavorirà que, sobretot dimecres, impliqui l'arribada de vent més humit procedent del mar que provocarà un increment dels núvols al País Valencià i al sud de les Illes, on s'escaparan alguns plugims. Dimecres no es descarta també alguna feble precipitació a l'extrem sud de Catalunya, especialment a les Terres de l'Ebre.

Entre dijous i Cap d'Any les altes pressions tendiran a anar-se debilitant i afavoriran l'arribada d'aire més fred. El 2016 finalitzarà amb temperatures més hivernals, tot i que encara amb predomini del sol i la boira.

540x306 Temperatures claramant més baixes per estrenar el 2017 / ARA.CAT (GFS) Temperatures claramant més baixes per estrenar el 2017 / ARA.CAT (GFS)

Els models meteorològics, per bé que encara no es posen d'acord del tot, continuen albirant un canvi de temps més notori entre Cap d'Any i Reis. Sembla que el fred serà plenament hivernal i que, potser, haguem de parlar d'algunes precipitacions.