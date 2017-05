Arriba la calor d'estiu però no s'instal·larà

L'estiu és cada vegada més a prop: aquest diumenge a la nit, força termòmetres no han baixat dels 15 graus a la costa, i al centre de Barcelona la mínima s'ha quedat en 18,5º, molt a prop ja de situar-se per sobre dels 20º, el llindar que marca la categoria de nit tropical. Aquest dilluns al migdia farà més calor que ahir i al Pirineu els termòmetres s'arribaran a enfilar 3 o 4 graus més que aquest diumenge, però en general la pujada serà d'1 o 2 graus.

Avui serà un dia amb molt de sol, tot i que a la tarda apareixeran núvols prims que podrien arribar a fer-se una mica espessos al Pirineu. Tenim al davant una setmana molt tranquil·la; aquest dimarts el pas d'un front enterbolirà el cel a estones, però només en punts del Pirineu s'arribaran a escapar alguns ruixats a la tarda.

La calor anirà a més al centre de la setmana: entre dimecres i dijous els termòmetres tocaran sostre amb màximes que superaran els 30 graus en diferents indrets de Ponent, de l'Ebre i fins i tot en algunes comarques prelitorals; ambient clarament d'estiu a mitja setmana. Divendres hi haurà un canvi de temps força brusc que farà tornar els termòmetres a valors més normals per a l'època, i és probable que fins i tot els faci recular per sota del nivell d'aquest últim cap de setmana. Hi haurà baixades de més de 5 graus en alguns casos.

Durant bona part de la setmana el temps serà estable, però és probable que aquest canvi de masses d'aire que hi haurà cap al final de la setmana vagi acompanyat d'una tongada de ruixats i tronades que podria afectar força comarques. Divendres s'entreveu el dia més insegur de la setmana i la jornada amb més possibilitats que arribi a ploure a força comarques. Durant dissabte, i encara més diumenge, el risc de ruixats tornarà a baixar.

540x306 Temperatura màxima prevista per aquest dimarts Temperatura màxima prevista per aquest dimarts