Augmenten les possibilitats de pluges i nevades de cara al cap de setmana

Ja no hi ha dubte que el fred més intens ha arribat, i ara la pregunta és quan i com anirà marxant. Tot fa pensar que aquest migdia les temperatures seran gairebé tan baixes com ahir, i demà al matí també hi haurà glaçades molt similars, només a la costa l'entrada de vent pot fer que les temperatures comencin a pujar, tot i que la sensació tèrmica continuï sent molt baixa.

Durant el cap de setmana els termòmetres s'aniran enfilant, però si com tot sembla indicar arriben núvols, vent i algunes precipitacions, això farà que probablement la sensació de ple hivern continuï sent elevada com a mínim fins que comenci la setmana que ve, especialment a les hores centrals del dia.

Avui i demà seran dies amb pocs núvols, però s'anirà gestant una borrasca que aquest matí ja ha deixat nevades a cotes molt baixes al sud del País Valencià, i que demà farà augmentar les precipitacions en aquest sector. De cara a divendres la borrasca ens començarà a afectar també a Catalunya, ho notarem amb vent moderat a la costa, i amb algunes pluges i nevades que sobretot se centraran a les comarques de Girona i a les Terres de l'Ebre. En un primer moment la cota de neu podria ser fins i tot inferior als 500 metres al nord-est, però a mesura que passin les hores tendirà a pujar. Hi ha poques opcions d'una nevada arran de mar o a cotes molt baixes.

La novetat dels mapes del temps d'avui és que la borrasca podria continuar afectant-nos el cap de setmana, dissabte les opcions de pluja i de neu se centraran sobretot a les comarques de Girona, amb una cota de neu que no es dispararà a l'alça, sinó que es podria moure entre els 500 i els 1000 metres. Diumenge podria ploure i nevar de forma més extensa, tot i que sempre les probabilitats més altes es concentren novament entre les comarques de Girona i el Pirineu. També Menorca i Mallorca rebran l'embat d'aquest borrasca dissabte i diumenge, amb precipitacions força abundants i sobretot amb fort vent, a les illes les ratxes podrien arribar a ser de 80 o 90 km/h en alguns casos, a la costa catalana ratxes una mica menys fortes.