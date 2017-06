Avís per calor extrema en 22 comarques

Encara no hem entrat oficialment a l'estiu però aquests últims dies la calor ja s'està fent difícil d'empassar. Avui tant en diferents punts de la costa com en indrets elevats la nit ha tornat a ser tropical, és a dir amb temperatura mínima superior als 20 graus. D'entre les mínimes més altes destaquen 23,7º del Tibidabo, els 23 de Badalona, o els 22 de Montserrat i de Begues.

Al migdia la calor serà tant intensa com ahir, el termòmetre variarà poc respecte aquest dilluns, només en algunes comarques de Girona s'arribarà a enfilar un o dos graus més que ahir. Demà i dijous arribarà el pic de la calorada, amb màximes previstes que fregaran els 40 graus a Ponent i que arribaran als 35 en punts del prelitoral.

A la vista d'aquesta previsió el Meteocat ha activat un avís per calor sobretot per demà, tot i que avui ja és vigent a Ponent, en punts de la Catalunya Central i en comarques interiors de Girona. Per demà l'avís s'amplia a 22 comarques, totes les de la Depressió Central però també moltes d' interiors de Girona i força sectors de la Catalunya Central i de l'altiplà central. El perill es considera moderat en general, però alt al Segrià, a les Garrigues, al Pla d'Urgell i a la Noguera.

Potser el pitjor aspecte de la previsió és que els mapes del temps no entreveuen cap refrescada clara a set dies vista. Dijous es repetiran si fa o no fa les temperatures de demà, i tot i que a partir de divendres i de cara al cap de setmana la temperatura recularà sensiblement, només tornarem en tot cas als valors d'ahir o d'avui, el termòmetre no baixarà més. Tampoc s'entreveu probable que la setmana que ve arribin canvis importants, el més probable és que ens mantinguem amb t emperatures, poc o molt, per sobre del que tocaria com a mínim fins al dia 20.

Tot i que el sol predominarà els dies vinents, entre demà i dijous també apareixeran alguns xàfecs, sobretot al Pirineu, però també a l' interior del País Valencià a les Terres de l'Ebre i en punts del Camp de Tarragona. Alguns aniran acompanyats de tempesta, sobretot la tarda i vespre de dijous, moment en què afectaran sobretot sectors del Pirineu Oriental i comarques com l a Garrotxa i l'Alt Empordà. El cap de setmana tornarà a disminuir la possibilitat de xàfecs, fins i tot al Pirineu.