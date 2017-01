Activats avisos a causa de les baixes temperatures

Alertes activades per diumenge i dilluns

Aquesta matinada ha estat novament gèlida a bona part del país, tot i que, excepte en sectors de l'Empordà, l'Ebre o al Pirineu, les mínimes ha pujat lleugerament respecte les d'ahir.

Les baixes temperatures tindran continuïtat també al llarg de les properes hores i, malgrat algunes fluctuacions amunt i avall pel que fa al termòmetre, l'ambient hivernal també s'allargarà durant tota la setmana. Fins i tot podria intensificar-se coincidint amb l'arribada del cap de setmana vinent.

El Servei Meteorològic de Catalunya manté activat un avís de perill entre les 01 h i les 13 h de diumenge a les comarques de l'Alt Empordà, Baix Empordà, el Gironès i la Selva. En aquest àmbit s'hi ha activat l'alerta groga, i hi preveu glaçades febles al litoral i entre moderades i fortes a l'interior.

D'altra banda, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) també té l'alerta groga activada a causa de les temperatures mínimes previstes per les nits de dimenge i dilluns. Diumenge l'AEMET estima que es puguin superar els -6ºC al Pirineu i Prepirineu, -4ºC a la Depressió Central i el prelitoral, -3ºC a l'Empordà i -1ºC en sectors del litoral tarragoní. Dilluns es mantenen les mateixes alertes excepte a les comarques tarragonines i en sectors pròxims al litoral, on desapareixen. També hi ha un avís a causa de la mala mar per diumenge i dilluns a la costa de l'Empordà.

Recomanacions

Per bé que cal recalcar que no es tracta de cap onada de fred, es bo de consultar les recomanacions bàsiques de Protecció Civil en casos de baixes temperatures. Entre els nombrosos consells destaquem:

Vestir-se adequadament.

Moderar o evitar l'activitat física a l'exterior en els moments de temperatures més extremes.

Deixar un rajolí d'aigua corrent a les aixetes en zones aïllades i especialment fredes per evitar la congelació de les canonades.

Revisar el correcte funcionament dels elements de calefacció, estufes de butà o calderes.

Revisar els pneumàtics.

Portar el dipòsit ple de combustible.

Deixar una finestra entreoberta dins del cotxe si hem de deixar la calefacció engegada.

Conduir amb precaució a causa de les plaques de gel i el gebre.

Les baixes temperatures s'allargaran uns quants dies

L'ambient fred d'aquests dies no és, ni de bon tros, excepcional, ja que en general les temperatures que s'enregistren són les habituals per aquesta època de l'any. Possiblement les notem més pel fet que els darrers hiverns han estat atípicament càlids, amb registres en general força per damunt de la normalitat.

Per bé que aquesta matinada tornarà a ser gèlida, els mapes del temps anuncien valors màxims entre 1 i 3 graus més elevats de cara al migdia de diumenge a bona part del territori. La setmana vindrà marcada per un front que entre dimarts i dimecres deixarà algunes nevades al Pirineu, i reactivarà el vent de mestral i tramuntana als extrems del país.

L'ambient es mantindrà fred malgrat que el vent farà pujar les temperatures sobretot a la vall de l'Ebre a causa de l'absència de boira.

Les temperatures podrien pujar transitòriament entre dijous i divendres per tornar a baixar, de forma notable, a partir del cap de setmana vinent.

Ambient gèlid al centre i l'est d'Europa

La massa d'aire fred que ha afectat de resquitllada Catalunya, està abraçant de ple el centre i l'est del continent europeu. De matinada s'han enregistrat mínimes inferiors als -20ºC a força sectors d'aquest entorn, i en ciutats com Munic o Linz el termòmetre ha voltat els -15ºC de bon matí

De cara a les pròximes hores la massa més freda afectarà sobretot l'entorn del Mar Negre, Grècia, Turquia , Romania o Bulgària. Entre aquesta tarda i diumenge al matí podria nevar fins i tot a la ciutat Atenes.