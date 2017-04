Balanç d'una tarda d'extenses calamarsades i tempestes

Tal i com ja apuntaven els mapes, els ruixats han proliferat sobretot al partir del migdia. Els més actius han afectat diverses comarques del nord-est del país, la Catalunya Central i també han acabat assolint molts sectors del litoral i el prelitoral. Han descarregat sobretot del Prepirineu en avall, deixant -ne al marge bona part de la cara sud del Pirineu, així com les zones afectades per les ventades als dos extrems del país.

540x306 El Moianès ha estat una de les zones més afectades / CARLES ILLA El Moianès ha estat una de les zones més afectades / CARLES ILLA

540x306 Calamarsa entre Corró d'Amunt i les Franqueses del Vallès / JORDI RODOREDA Calamarsa entre Corró d'Amunt i les Franqueses del Vallès / JORDI RODOREDA

La presència d'aire fred en altura ha afavorit que els xàfecs d'aquesta tarda anessin acompanyats d'aparat elèctric i de calamarsa i pedra en molts casos. Entre el Baix Berguedà, el Bages, el Moianès i la Plana de Vic el paisatge ha arribat a quedar ben blanc. La pedra s'ha deixat veure a Berga, Gironella, Mura, Moià, Centelles, Olesa de Bonesvalls o Oristà, i ha caigut calamarsa a Barcelona, a St. Feliu de Codines, Manresa, Agramunt, La Llacuna, Cardedeu o Corró d'Amunt, entre d'altres poblacions. Les precipitacions sòlides han causat alguns problemes de trànsit de forma local.

⚠️⛔️ Tallada l'AP-7 a Cardedeu en direcció França per calamarsa #Molta prudència @transitap7 — Trànsit (@transit) 1 d’abril de 2017

Els ruixats han caigut amb intensitat, per bé que en conjunt no han acumulat grans quantitats de precipitació. Fins a les 19 h cal destacar els més de 20 litres per metre quadrat recollits a la ciutat de Berga, 14 a Canyelles, 13 a Sant Cugat del Vallès, 12 a Tagamanent, 10 a Badalona, 9 a Vilanova del Vallès, 8 al Monestir de Montserrat o 6 al Prat de Llobregat o Artés.

Les tempestes i calabruixades avui també han afectat Menorca i algun sector de Mallorca. Aquest migdia, fins i tot, s'ha arribat a veure un cap de fibló des de Ciutadella.

Ahir al vespre la pedra i la calamarsa també es va deixar veure a diverses localitats de Ponent com a Almacelles, Gimenells, Rosselló o Vilanova de Segrià, entre d'altres. Malauradament la calamarsa podria haver malmès la futura collita d'alguns fruiters com albercoquers o cirerers en alguns punts.

Els ruixats han anat de baixa a darrera hora d'aquesta tarda, fins i tot han donat pas a clarianes i ullades de sol. Els xàfecs acabaran de desaparèixer del tot de cara al vespre i donaran pas a una nit serena i força freda, amb boires i glaçades puntuals cap a les fondalades del nord del país.

Diumenge no es repetiran les calamarsades, el sol guanyarà protagonisme i l'ambient es notarà clarament més suau al migdia. A la tarda no es descarta alguna gotellada o xàfec breu a l'entorn del prelitoral que ja no tindrà res a veure amb les precipitacions de les últimes hores. El temps s'estabilitzarà totalment de cara a dilluns.