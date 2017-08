La méteo en 1 minut: xàfecs sobtats que rebaixaran la calor

Aquesta nit no ha sigut tan xafogosa i calorosa com l'anterior, però al migdia cal esperar temperatures encara una mica més altes que els últims dies. Avui i demà seran els dies més calorosos de la setmana: a Ponent el termòmetre s'acostarà als 40 ºC en alguns casos, i en punts de la Catalunya Central i de les comarques interiors de Girona també se superaran els 35 ºC. A la costa la temperatura real no serà tan alta, però la humitat farà que al migdia la sensació tèrmica sigui també superior als 35 ºC.

Avui farà sol arreu, i les nuvolades que creixin a la tarda en punts de muntanya seran més aviat inofensives. Demà arribarà un canvi de temps: en general aquest divendres farà sol, però al Pirineu i al Prepirineu hi apareixeran alguns ruixats i tempestes a la tarda. De manera més puntual, els ruixats també afectaran sectors al voltant de les Muntanyes de Prades i de la serra de Montsant.

Dissabte el temps insegur es traslladarà cap a les comarques de Girona i cap a molts sectors de la Catalunya Central. Els intervals de núvols mantindran el cel mig ennuvolat en força comarques de Girona i de Barcelona, i a la tarda apareixeran ruixats puntuals en comarques com el Ripollès, la Garrotxa i Osona. Diumenge ja no hi haurà núvols.

540x306 Dif. de temperatura prevista entre avui i dissabte Dif. de temperatura prevista entre avui i dissabte

El canvi de temps farà baixar clarament la temperatura. No serà una refrescada tan clara com la de la setmana passada, però en general el termòmetre recularà entre 3 i 5 graus. La calor afluixarà notòriament i entre divendres a la tarda i dissabte al migdia la tramuntana bufarà moderada a la Costa Brava, sobretot per sobre del cap de Begur. De manera més feble el vent també es deixarà sentir a l'Ebre i a les Balears.

Avui els mapes del temps ja dibuixen clarament una nova pujada de la temperatura al voltant de dimarts que ve. Entre dimarts i dimecres que ve molt probablement tornarem a temperatures similars a les d'avui o demà. Les opcions d'alguna tongada de pluges més o menys extensa estan bastant menys clares. La setmana que ve començarà amb molt de sol i en tot cas entre dimecres i dijous podrien començar a aparèixer alguns ruixats de tarda més aviat poc importants.