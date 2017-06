Calor pròpia de la canícula de l'estiu durant una pila de dies

Ahir el termòmetre ja es va disparar per damunt dels 30 graus a bona part del territori, fins i tot a les valls pirinenques. D'entre els registres més elevats cal ressaltar els 36ºC d'Alcarràs, 35ºC a Lleida, Artés, Mollerusa o Artesa de Segre.

Avui la calor s'accentuarà una mica més i la temperatura màxima podrà repuntar entre 1 i 3ºC més al centre de la jornada. Es preveu que se superin els 35ºC a extenses zones de Ponent i que s'assoleixin puntualment també en alguns indrets de la Catalunya Central, el Pla de Girona o de l'interior de Mallorca. Només a cotes mitjanes i altes de les muntanyes i a les localitats de la façana marítima restaran per sota els 30ºC al migdia.

El sol ens tornarà a acompanyar, tot i que es combinarà de nou amb el pas d'algunes bandes de núvols prims i, a partir del migdia, amb el creixement de nuvolades més gruixudes cap al Pirineu. Avui, i a diferència de dissabte, no es descarta que s'acabi escapant algun ruixat a la tarda al sector occidental de la serralada, sobretot a l'Aran, el nord del Pallars Sobirà o la Vall Fosca i a l'extrem nord del Principat d'Andorra.

L'ascens del termòmetre no s'aturarà aquest diumenge i tindrà continuïtat al llarg de la setmana que demà encetarem. Es preveu que continuarà escalant posicions fins dimecres o dijous, jornades en les quals s'estimen valors màxims de fins a 37 o 38ºC als indrets més tòrrids del país, i superiors als 35ºC a bona part de les comarques interiors i en algunes valls del Prepirineu.

540x306 Temperatura màxima prevista dijous / GFS (ARA.CAT) Temperatura màxima prevista dijous / GFS (ARA.CAT)

Malauradament els mapes no són gaire optimistes ara per ara pel que fa a la fi d'aquest episodi de temperatures atípicament elevades per a les dates. A partir de divendres el termòmetre es podrà desinflar una mica, però la calor es mantindrà com a mínim fins pels volts de Sant Joan.

Els ruixats també aniran cars de veure els pròxims dies fora del Pirineu. Dilluns i dimecres se'n preveuen d'aïllats a la tarda en aquest àmbit, dijous podrien ser més extensos i també afectarien l'interior del País Valencià i els Ports. Dijous a banda, l'aproximació d'una cua de front podria activar xàfecs o gotellades en d'altres sectors del territori.