Camí d'un cap de setmana amb alguns ruixats i més sensació d'hivern

El fred s'ha tornat a fer present aquest matí en moltes comarques interiors i del Pirineu, d'entre les temperatures mínimes més baixes de la passada nit destaquen:

El Pont de Suert, -5º

Puigcerdà, -4º

Guardiola de Berguedà, -4º

La Seu d'Urgell, -3º

Viella, -3º

Sort, -3º

Tremp, -2º

Solsona, -1º

Ripoll, -1º

Olot, 1º

Vic, 1º

Girona, 3º

Lleida, 2º

Al migdia l'ambient serà una mica més fred que ahir a la costa i prelitoral, al Pirineu les temperatures pujaran i a la resta hi haurà pocs canvis. A curt termini els termòmetres tendiran a pujar, demà i demà passat seran dies una mica més càlids, tant a primera hora com al migdia, però tant dissabte com diumenge seran dies força hivernals, comparant-los amb les temperatures d'avui sobretot baixarà la sensació tèrmica al migdia, més que no pas a primera hora.

En general avui farà sol, tot i que encara hi haurà intervals de núvols en algunes comarques del nord i del nord-est. Demà tampoc hi haurà canvis importants, circularan bandes de núvols prims, però en conjunt farà sol.

El pas de diversos fronts farà que el temps sigui més variable i més insegur a partir de divendres a la tarda. Divendres entre la tarda i vespre arribarà una primera tongada de xàfecs que afectarà sobretot les comarques de l'oest, però que, poc o molt acabarà fent ploure en moltes comarques.

Un segon front ens creuarà dissabte, especialment a la tarda, i tornarà a deixar xàfecs irregulars que afectaran moltes comarques, altre cop plourà més a l'oest que a la costa. En general aquest dies com més al nord-est, menys possibilitats de pluja. En general aquests fronts passaran ràpid i deixaran poca pluja o poc neu.

Diumenge encara arribarà un tercer front, en aquest cas menys actiu, entre diumenge a la tarda i dilluns és quan podria nevar amb una mica més de ganes al Pirineu. Durant tot el cap de setmana l a cota de neu rondarà en general entre els 1000 i els 1500 metres, serà força baixa.

El pas de tots aquest fronts anirà acompanyat de vent moderat, cap al final del cap de setmana és quan podria bufar amb cops més forts, sobretot a les Terres de l'Ebre.

540x306 Precipitacions previstes de cara a divendres Precipitacions previstes de cara a divendres