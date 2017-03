Camí d'un últim cap de setmana d'hivern molt primaveral

L'anticicló continua imposant la seva llei. Un dia més avui el sol predominarà, només amb la possibilitat que de forma local apareguin bancs de boira en punts de la costa en algun moment de la jornada. A primera hora ben pocs termòmetres han arribat fins als 0 graus, però en punts de la Selva, del Gironès i la Garrotxa les mínimes han estat prou destacables. D'entre les temperatures més baixes d'aquest matí, destaquen:

Das, -4º

El Pont de Suert, 0º

Fornells de la Selva, 0º

Puigcerdà, 0º

Prades, 0º

Sort, 1º

La Vall d'en Bas, 1º

Girona, 1º

Vic, 2º

Mollerussa, 2º

Aquest migdia molts termòmetres es tornaran a situar al voltant dels 20º. Durant el cap de setmana hi haurà pocs canvis en la temperatura i la inversió tèrmica serà cada cop més marcada en punts de muntanya: al matí farà més fred a les valls que a cotes altes. És molt possible que e ntre dimarts i dimecres la temperatura baixi de 2 a 4 graus, un descens que l'acostaria una mica més al que seria normal per aquesta època.

Durant el cap de setmana no hi haurà canvis importants de temps. Dissabte algunes bandes de núvols prims enterboliran el cel, però al marge d'això només caldrà estar atents a la possibilitat d'alguna boira arran de mar, sobretot a les Terres de l'Ebre i al País Valencià.

Els mapes del temps comencen a dibuixar canvis a partir de dilluns, el pas d'un front podria deixar ruixats al Pirineu en l'inici de la setmana que ve. Entre dimarts i dimecres el temps podria ser més variable en general, però encara hi ha força incertesa sobre aquest canvi de temps que podria deixar alguns ruixats entre dimarts i dimecres, sobretot a les comarques de la meitat nord.

Tampoc està gaire clara la tendència de la temperatura durant la segona part de la setmana que ve. Avui els mapes del temps no descarten un últim gir de guió que ens porti de nou a l'hivern a finals de març, tot i que aquest no sigui ara com ara l'escenari més probable. Caldrà seguir-ho.