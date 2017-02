Cap de setmana de bon aprofitar

El cap de setmana ha començat amb força boira a sectors de l'interior, Ponent i l'Ebre, però amb el cel clar -o mig enterbolit per alguns núvols prims- a la resta del territori. La nit només ha sigut freda al Pirineu i en algunes fondalades interiors, amb glaçades febles en conjunt.

D'entre les mínimes més baixes cal fer notar els -5ºC de Das, -3ºC a Puigcerdà, -2ºC a la Seu d'Urgell o Guardiola de Berguedà, o 0ºC a Artesa de Segre i Cardona. El fred tampoc era gaire acusat a l'alta muntanya de bon matí: a Certascan (2400 m) i a la Tosa d'Alp (2500 m) el termòmetre marcava -3ºC, però a la Pica d'Estats (3143 m) el termòmetre ha davallat fins a -10ºC.

El temps ens aportarà ben poques sorpreses aquest cap de setmana. De moment, avui, el sol es combinarà amb capes de núvols prims a la majoria de comarques. A la tarda, però, augmentaran els núvols baixos en sectors del litoral, el prelitoral, a les comarques interiors de Girona i també a les Balears i al País Valencià. El cel mig ennuvolat no evitarà que l'ambient torni a ser molt agradable a les hores centrals del dia, amb màximes a l'entorn dels 15ºC a la majoria de comarques.

Diumenge tornarem a gaudir d'una jornada ben aprofitable a l'aire lliure, per bé que els núvols baixos seran més extensos que avui, tant a la costa com a l'interior i el Pirineu Oriental. Al llarg de dia tendiran a anar-se trencant, però no acabaran de marxar. El vent de gregal es farà notar moderat a la costa, on hi accentuarà lleugerament la sensació de fredor.

La variabilitat també marcarà el temps del segon dia del cap de setmana al País Valencià, on s'hi arribarà a escapar algun plugim a l'entorn del Golf de València. Cel mig ennuvolat també a les Illes i a la Catalunya nord.

540x306 Previsió de precipitació diumenge / GFS (ARA.CAT) Previsió de precipitació diumenge / GFS (ARA.CAT)

La setmana vinent continuarà emmarcada en un context totalment anticiclònic. El sol dominarà la situació, amb permís de la boira matinal terra endins, i les temperatures tendiran a anar repuntant a poc a poc. A partir mitjan setmana l'ambient serà força més càlid al migdia, gairebé primaveral en alguns sectors.

De moment tot fa pensar que els darrers dies del mes de febrer avançaran amb bonança tèrmica i poques novetats en general a causa de la persistència de les altes pressions.