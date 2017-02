Cap de setmana amb fort vent i algunes estones de pluja

El cel rogent d'aquest matí anticipava com mai dos dels ingredients que marcaran aquest cap de setmana: el vent i la pluja. El més protagonista serà el vent, que en diferents moments del cap de setmana bufarà amb ratxes fortes a moltes comarques. Avui ja es deixarà sentir moderat gairebé arreu, i a la tarda alguns cops seran de 70 o 80 km/h en comarques com la Selva i la Garrotxa.

Demà al matí les ratxes aniran a més. A primera hora hi haurà un pic de vent de garbí que provocarà ratxes de 60 o 70 km/h en molts indrets, i el vent serà especialment fort en punts alts de les comarques de Girona i al sud de la Costa Brava. El segon pic de vent, i que caldrà tenir més en compte, arribarà la tarda i nit de diumenge. En aquest cas bufarà d'entre tramuntana i mestral, amb ratxes que arribaran als 100 km/h en molts punts del Pirineu i Prepirineu, a l'Empordà, a l'Ebre, a Ponent i també al Camp de Tarragona. No serà un episodi de vent habitual, sinó que les ratxes de fins a 100 km/h es podran produir en capitals com Reus, Tarragona i Lleida, i a cotes altes del Pirineu Oriental les ratxes podrien superar els 120 km/h. Les ventades aniran de baixa durant el matí de dilluns.

540x306 Cops de vent màxims previstos per diumenge a la tarda i nit segons el model GFS Cops de vent màxims previstos per diumenge a la tarda i nit segons el model GFS

La pluja també farà acte de presència aquest cap de setmana. A la majoria de comarques plourà bàsicament durant algunes estones del matí de diumenge. Una pluja en general minsa, però que podria deixar més de 5 l/m2 a Ponent, al Pirineu i fins i tot en punts de la costa i del prelitoral central. La resta del cap de setmana passarà amb més núvols que clarianes.

Al Pirineu Occidental, i sobretot al vessant sud, les pluges i nevades hi seran molt més abundants, en àmbits com la Ribagorça i el Pallars entre avui a última hora i demà s'hi podrien acumular més de 20 o 30 l/m2, unes precipitacions que tornaran a ser abundants entre dissabte al vespre i diumenge al matí. La cota de neu es mantindrà per sobre dels 1.200/1.300 metres bona part del cap de setmana, però diumenge al vespre la neu baixarà fins a les cotes més baixes de la serralada.

El vent provocarà un desgavell en els termòmetres. Demà al matí les temperatures seran estranyament altes per a l'època, i en general aquest no serà un cap de setmana de temperatures baixes, però el vent rebaixarà la sensació tèrmica en molts moments. La setmana que ve començarà amb força més sensació d'hivern.