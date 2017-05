Cap de setmana amb molt de sol i pocs xàfecs de tarda

Tot i que avui el dia ha començat amb dos o tres graus menys que ahir en general, gairebé enlloc s'ha baixat dels 5 graus a primera hora. Avui cal esperar una ambient càlid al migdia, amb màximes que superaran els 20 graus amb facilitat a la majoria de comarques, i que fins i tot sobrepassaran els 25 a l'interior.

El vent serà un dels protagonistes del dia arran de mar, bufarà de garbí amb cops de 30 o 40 km/h, i fins i tot superarà dels 50 km/h al sud de la Costa Brava. Això farà que augmenti las sensació de fred a prop de la costa tot i el predomini de les clarianes. Demà encara bufarà vent de garbí moderat al migdia en molts punts de la costa, tot i que perdrà força respecte avui.

Avui en general farà sol, però a la tarda encara hi haurà tronades en àmbits com la Vall d'Aran, la Ribagorça, el Pallars, o fins i tot al voltant de les Muntanyes de Prades i de la Serra de Montsant. El cap de setmana predominaran les estones de sol, però com sol ser típic en aquesta època de l'any a la tarda hi haurà ruixats de poca estona.

Tot i que els últims dies els mapes del temps semblaven dir el contrari, el més probable és que dissabte els xàfecs de tarda afectin més comarques de diumenge. Descarregaran sobretot al Pirineu, però dissabte també és possible que a primera hora de la tarda plogui en punt de la Garrotxa, i en àmbits del prelitoral com la Selva, Osona, el Gironès i el Vallès, sobretot al voltant del Montseny. Diumenge els xàfecs quedaran més restringits al voltant del Pirineu.

Del temps de la setmana que ve en destaca sobretot una entrada d'aire en càlid que ens portarà temperatures d'estiu entre dimecres i dijous, amb màximes que superaran els 30 graus a Ponent i en alguns punts del prelitoral. A la costa és possible que el canvi es noti menys i que fins i tot es formin alguns bancs de boira. Fins divendres hi ha poques opcions de pluja, fins i tot els ruixats de tarda al Pirineu seran escassos durant la primera meitat de la setmana que ve.