Méteo especial: fort vent i algunes pluges el cap de setmana

El vent ha començat a provocar un cert desgavell de temperatures aquest matí, fins al punt que a primera hora feia més fred en algunes zones de Barcelona (8º C), que a Viella (9º C). El vent de sud provocava aquesta anomalia a primera hora i serà un dels ingredients destacables del temps dels dies vinents.

Aquesta tarda bufarà amb cops de més de 50 km/h en moltes comarques, sobretot en punts de la costa i del Prelitoral a la meitat sud de Catalunya. El vent continuarà sent protagonista els dies vinents, sempre d'entre ponent i garbí. Demà i dissabte bufarà fort a la costa, als cims del Pirineu i també a moltes comarques interiors de Girona, sobretot en àmbits com la Garrotxa, la Selva, el Baix Empordà i el Pla de l'Estany, on les ratxes podrien arribar als 70 o 80 km/h en molts casos. De forma moderada el vent serà molest a molts indrets. A les acaballes del cap de setmana començarà a mestralejar, de manera que diumenge i dilluns les ratxes podrien ser especialment fortes a l'Ebre.

El pas d'un seguit de sistemes frontals farà que els dies vinents els núvols siguin més protagonistes. En general, com més a Ponent més núvols i més possibilitats de pluja, tot i que només en alguns sectors del vessant sud del Pirineu hi plourà amb ganes. Demà a la nit i dissabte a última hora les pluges seran abundants en àmbits com la Ribagorça i el Pallars. Tot i que demà al vespre la cota de neu arribarà a baixar fins a tocar els 1.000 metres, en general només nevarà a les cotes mitjanes i altes del Pirineu.

El front més actiu s'entreveu de cara a diumenge al migdia o a la tarda, en aquest moment les pluges afectaran la majoria de comarques, tot i que durant poca estona. La processó de sistemes frontals podria continuar la setmana que ve, entre dimarts i dimecres arribaran més pluges.

La temperatura farà pujades i baixades els dies vinents, però el vent i els núvols faran que en general les nits siguin poc fredes i gairebé sense temperatures sota zero. Al migdia l'ambient serà una mica més fred que els últims dies.