Cavalcades de Reis amb fred de ple hivern

El vent ha començat a remoure l'aire més encaixonat aquest matí i ha fet que alguns termòmetres que ahir se situaven sota zero avui a primera hora marquessin valors positius, sobretot a l' Empordà i a l' Ebre, però també en punts del Pirineu, per exemple a Puigcerdà, on, segons dades de l'observador Jordi Queralt, aquest matí hi ha 9 graus més que ahir a primera hora. D'entre els cops de vent més forts d'aquesta nit, destaquen:

Espot (cota 2.350, refugi J.M. Blanc), 101 km/h

La Tossa d'Alp (cota 2.500), 97

Roses, 87

Portbou, 78

Ulldeter (2.400), 74

El Perelló, 65

Figueres, 58

Aquest vent assolirà les ratxes més fortes a mig matí, però a la tarda encara es deixarà sentir amb ganes a l' Alt Empordà i a Menorca, on alguns cops continuaran superant els 50 km/h. El vent de nord farà entrar més aire fred, de manera que en general l'arribada dels Reis tindrà un ambient més fred que ahir. Aquestes són algunes de les temperatures que s'esperen avui a mitja tarda:

Barcelona, 8º

Girona, 2º

Tarragona, 9º

Lleida, 3º

Sabadell, 5º

Figueres, 6º

Blanes, 7º

Vic, -2º

Igualada, 0º

Olot, 0º

Manresa, 1º

Ripoll, -2º

Reus, 5º

Tortosa, 5º

Cervera, -1º

Berga, 1º

València, 10º

Palma, 9º

Els dies vinents els matins seran encara més freds i els termòmetres tocaran fons dissabte al matí, moment en què molts termòmetres se situaran sota zero, fins i tot a prop de la costa. Al Pirineu i a la Catalunya Central es baixarà fins i tot dels -5º en alguns casos. Fred de ple hivern i novament amb gebrades abundants.

A la resta el sol continuarà predominant gairebé sense núvols durant tot el cap de setmana. Els primers canvis arribaran entre dimarts i dimecres, amb un front que, si bé no farà ploure en general, sí que és cada cop més probable que generi nevades en molts sectors del Pirineu Occidental.

Si algun dia de la setmana la boira s'ha d'aixecar a Ponent és avui, i és possible que l'arribada dels Reis estigui precedida d'algunes estones de sol al pla de Lleida, però la dinàmica dels dies vinents continuarà portant un temps gris, fred i molt humit a la vall de l'Ebre.