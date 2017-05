Cel més enterbolit i diverses tongades de xàfecs a l'oest

El fred va marxant cada cop de més indrets, aquest matí en general els termòmetres marcaven valors més alts que ahir, i aquesta dinàmica continuarà durant els dies vinents. Aquest matí el sol continuarà predominant, però a la tarda es començarà a acostar una borrasca per l'oest que deixarà els primers ruixats a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Al vespre algunes gotellades podrien arribar a afectar el Camp de Tarragona, punts de la Catalunya Central o fins i tot la costa i el prelitoral centrals.

Els dies vinents la inestabilitat anirà a més, però la borrasca sempre estarà situada al centre i l'oest de la península, cosa que farà que els ruixats afectin sobretot les comarques de la meitat oest de Catalunya. Entre dimecres a la tarda i dijous al migdia els xàfecs irregulars aniran afectant moltes d'aquestes comarques de la meitat oest, sobretot el Pirineu i el Prepirineu occidentals, on s'hi acumularan les precipitacions més abundants. Divendres el vent de garbí bufarà moderat en molts punts de la costa.

El fet que augmentin els núvols farà que la temperatura baixi clarament al Pirineu i Prepirineu, però en moltes comarques l'ambient canviarà poc durant els dies vinents. A la costa la temperatura continuarà pujant, sobretot a la costa central i a la Costa Brava, on els últims dies de la setmana lectiva les màximes s'acostaran als 25º.

A deu dies vista no hi haurà grans canvis de masses d'aire, de manera que durant el tram central del maig cal esperar un ambient càlid per a l'època, amb temperatures per sobre del que tocaria gairebé tots els dies.

Encara hi ha força incertesa sobre el temps del cap de setmana, però difícilment arribarà cap situació de ruixats extensos i abundants. A les tardes, però, és possible que dissabte i diumenge apareguin ruixats i tronades al Pirineu, que en menor mesura també podrien afectar lla Catalunya Central o punts de muntanya del prelitoral.

540x306 Precipitacions previstes per aquest dimarts Precipitacions previstes per aquest dimarts