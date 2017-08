Cel variable, calor i xafogor

Les encluses de les tempestes que durant la tarda d'ahir van descarregar amb força a l'Aragó han impedit que la temperatura baixés durant la nit i matinada. Així, la nit ha sigut més xafogosa que ahir i el diumenge ha començat amb temperatures entre 2 i 3ºC més altes en conjunt respecte el dissabte.

Al centre de Barcelona no s'ha baixat dels 25ºC en tota la nit, a Tarragona dels 23ºC i a Lleida i Girona dels 21ºC. Nit tropical, per tant, a les quatre capitals catalanes. A l'interior ha costat baixar dels 20ºC i només en alguna raconada del Pirineu aquest matí ha calgut sortir de casa amb màniga llarga: 14ºC a Barruera, 15ºC a Tavascan i Camprodon o 16ºC a Puigcerdà.

Avui tornarà a ser un dia molt semblant al d'ahir, amb força núvols però poca aigua o gens. Els núvols seran més compactes a la meitat oest del Principat, sobretot durant la tarda, i hi haurà moltes estones de sol, en canvi, com més a l'est i a prop del mar ens trobem. El risc de pluja serà baix arreu però, tal i com va passar ahir, avançada la tarda no és impossible que arribin algunes tempestes provinents de l'Aragó i que acabin afectant comarques com la Terra Alta, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre o el Segrià. Paral·lelament, creixeran nuvolades al Pirineu que podrien acabar donant algun xàfec o tempesta al sector més occidental de la serralada. De totes maneres, si acaba plovent als llocs indicats, avui tampoc esperem que siguin gaire generosos els xàfecs.

Les temperatures seguiran a la banda alta i aquesta tarda serà fàcil que molts sectors de Ponent, de les Terres de l'Ebre i de la Catalunya Central tornin a superar amb facilitat els 35ºC de màxima. A la costa amb prou feines es passarà dels 30ºC, però l'elevada humitat farà que la sensació de xafogor continuï sent força desagradable.

A l'interior del País Valencià i a la Franja de Ponent la tarda es presenta més moguda, amb ruixats i tempestes que podrien descarregar amb intensitat i anar acompanyades de calamarsa o pedra. A les Illes i a la Catalunya Nord el temps serà més estable, amb pocs núvols, calor i xafogor.

El temps dels propers dies no té ganes de canviar, de manera que seguirem amb aquesta dinàmica de cel mig ennuvolat, calor i xafogor. A mesura que avanci la setmana, però, sí que augmentarà el risc de xàfecs, sobretot a Ponent i al Pirineu, i de cara a dijous i divendres aquesta inestabilitat podria manifestar-se també en forma de més ruixats en d'altres zones. I a més a més, sembla que, per fi, podrem respirar una mica perquè s'albira una baixada clara de les temperatures a finals de la setmana que ve.