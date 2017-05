Dijous amb xàfecs sobtats i vent moderat

Inesperadament les pluges s'han escampat gairebé per totes les comarques aquest matí, fins i tot amb aiguats puntuals en diversos indrets de la costa i del Prelitoral. Una tongada de ruixats que avança de sud-oest a nord-est ha estat la protagonista de les últimes hores, però no marcarà tota la jornada. A la tarda s'obriran clarianes i només reapareixeran xàfecs molt més puntuals en punts del prelitoral.

Tot i això, els ruixats més abundants d'aquesta nit han descarregat sobretot en punts del Pirineu i Prepirineu, especialment a cotes altes. Per sobre dels 2.000 metres, fins a les onze del matí s'han acumulat 62 l/m2 a Espot, 45 a la Bonaigua i 43 a Boí. Però també a cotes més baixes hi ha plogut amb ganes. Entre les pluges més abundants fins a mig matí d'avui destaquen:

El Pont de Suert, 41 l/m2

Vielha, 32

El Port el Comte, 23

Tremp, 23

Vilanova de Meià, 18

La Pobla de Segur, 21

La Seu d'Urgell, 17

Pratdip, 15

Gavà, 15

Molins de Rei, 14

Lleida, 13

Vallirana, 12

Ascó, 10

Barcelona, 9

Tarragona, 9

Tortosa, 8

Mollerussa, 8

Amposta, 7

Els dies vinents hi haurà moltes més clarianes. Demà es repetiran alguns xàfecs de tarda al Pirineu Occidental, ruixats que aïlladament podrien afectar també punts de la Catalunya Central i algunes comarques prelitorals. El cap de setmana el sol predominarà en general, dissabte a la tarda descarregaran xàfecs al Pirineu que puntualment afectaran també Osona i algunes comarques interiors de Girona. Diumenge les tempestes de tarda s'estendran per més indrets de la Catalunya Central, per més comarques interiors i de Girona i per sectors al voltant del Montseny.

El vent de garbí serà un altre dels protagonistes del temps d'avui i dels dies vinents. Aquesta tarda bufarà amb cops de 30 o 40 km/h a moltes comarques, sobretot arran de mar. Tant demà com dissabte el vent es continuarà deixant sentir, sense ratxes fortes però sí amb cops moderats, especialment a la costa central i al sud de la Costa Brava.

El garbí farà que les temperatures siguin altes per l'època, sobretot de nit i a primera hora, però també al migdia. El cap de setmana diversos termòmetres superaran els 25 graus i els mapes del temps dibuixen una situació de temperatures encara més altes al voltant de dijous que ve. De cara al centre de la setmana que ve es prepara un panorama d'estiu amb temperatures de més de 30 graus a l'interior, que segurament comportarà també algunes boires arran de mar.