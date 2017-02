Dilluns plujós per començar una setmana que serà canviant

La setmana ha despertat amb alguns ruixats febles i dispersos, poc importants de moment, a l'espera que la pluja agafi cos, arribi arreu i pugui ser fins i tot abundant al llarg del dia.

Repassem els registres de precipitació més significatius fins les 8h d'aquest matí (mm): Tregurà i Abella 15, Boí 13, Camprodon i la Bonaigua 10, Espinavell 7, Olot 5, Viladrau 3 i Sant Celoni 1.

Unes pluges que avui sí es faran generals i podran ser intenses, com dèiem, especialment durant la tarda a l'extrem nord-est. En aquest sentit, és posssible que se superi el llindar de 20 mm en 30 minuts i els més de 50 mm al final de la jornada i, per tant, caldrà estar atents a la possible crescuda de rius en aquest sector del Principat.

A la resta de Catalunya, la pluja serà menys abundant i en conjunt parlarem de registres entre 10 i 30 mm.

Un altre dels elements meteorològics protagonista aquest dilluns serà la neu al Pirineu, que caurà a partir d'uns 1.600 m aproximadament i que podrà ser abundant, especialment, al seu sector més oriental.

També el vent, que bufarà amb cops moderats a prop de la costa i farà que hi hagi mala mar amb onades de fins a 3 o 4 metres.

Al País Valencià i a les Illes, la inestabilitat serà menys acusada i fins i tot poden haver-hi algunes clarianes. Tanmateix, s'esperen ruixats en qualsevol moment del dia, puntualment intesos i acompanyats de tempesta.

Les temperatures es mantindran arreu sense canvis destacables i només farà fred a l'alta muntanya. Les màximes es mouran entre els 10 i 15ºC a la majoria d'indrets, però de totes maneres el vent, els núvols i la pluja faran que avui sigui desagradable estar a l'aire lliure.

De cara a demà dimarts, amb la pertorbació encara pràcticament damunt nostre, pot seguir plovent al nord-est i a prop de la costa però s'obriran moltes clarianes, en canvi, a Ponent i a les Terres de l'Ebre.

En dies posteriors, el temps s'aniria fent més estable i el sol, amb el permís d'alguns núvols, es deixaria veure més i a més comarques.